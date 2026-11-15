Eishockey-Meister serviert Familien Kantersieg

Family-Day im Grazer Merkur Eisstadion – und Eishockey-Meister 99ers bot den 4000 Fans gegen Budapest eine starke Vorstellung. Über weite Strecken dominierten die Grazer das Geschehen, ließen sich auch von einem 0:1 nicht aus der Ruhe bringen und drehten die Partie eindrucksvoll. Am Ende jubelten die 99ers über einen mehr als verdienten 5:2-Heimsieg.
Die 99ers starteten starkin die Partie und setzten die Ungarn von Beginn an unter Druck, die sich zunächst kaum aus der eigenen Zone befreien konnten. Mit Fortdauer des Drittels fanden jedoch auch die Gäste immer besser ins Spiel und konnten sich zunehmend befreien. Laskawy brachte seine Mannschaft spät im ersten Drittel mit 0:1 in Führung.
Im zweiten Drittel taten sich die 99ers zunächst schwer, zu zwingenden Torchancen zu kommen. Danach fanden die Hausherren aber den Weg auf die Anzeigetafel: Nach einem schönen Zuspiel von Lippitsch stellte Conley auf 1:1. Ließen die Grazer ihr erstes Powerplay noch aus, wurde das zweite dann aber zur erstmaligen Führung genutzt. Nach einer sehenswerten Kombination vollendete Topscorer Swaney zum 2:1. Und damit noch nicht genug: Zehn Sekunden vor der zweiten Pausensirene schlugen die 99ers erneut im Powerplay zu. Roy packte den Hammer aus, Currie verwertete den Nachschuss zum 3:1-Pausenstand.
Im Schlussdrittel sorgte Huber schließlich endgültig für klare Verhältnisse. Zunächst erhöhte er mit einem platzierten Schuss auf 4:1, wenig später legte er nach: Einen Schuss von Hora fälschte Huber entscheidend zum 5:1 ab und schnürte damit seinen Doppelpack. Die Ungarn konnten im Powerplay durch Tammela zwar noch Ergebniskosmetik betreiben, am verdienten Heimsieg der Grazer änderte das aber nichts mehr.
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