Eishockey-Meister serviert Familien Kantersieg

Im zweiten Drittel taten sich die 99ers zunächst schwer, zu zwingenden Torchancen zu kommen. Danach fanden die Hausherren aber den Weg auf die Anzeigetafel: Nach einem schönen Zuspiel von Lippitsch stellte Conley auf 1:1. Ließen die Grazer ihr erstes Powerplay noch aus, wurde das zweite dann aber zur erstmaligen Führung genutzt. Nach einer sehenswerten Kombination vollendete Topscorer Swaney zum 2:1. Und damit noch nicht genug: Zehn Sekunden vor der zweiten Pausensirene schlugen die 99ers erneut im Powerplay zu. Roy packte den Hammer aus, Currie verwertete den Nachschuss zum 3:1-Pausenstand.