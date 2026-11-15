Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor 4000 Fans

Eishockey-Meister serviert Familien Kantersieg

Eishockey
15.11.2026 17:57
Die 99ers fegten Budapest vom Grazer Eis.
Die 99ers fegten Budapest vom Grazer Eis.(Bild: 99ers/Marlene Borkenstein)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Family-Day im Grazer Merkur Eisstadion – und Eishockey-Meister 99ers  bot den 4000 Fans gegen Budapest eine starke Vorstellung. Über weite Strecken dominierten die Grazer das Geschehen, ließen sich auch von einem 0:1 nicht aus der Ruhe bringen und drehten die Partie eindrucksvoll. Am Ende jubelten die 99ers über einen mehr als verdienten 5:2-Heimsieg.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die 99ers starteten starkin die Partie und setzten die Ungarn von Beginn an unter Druck, die sich zunächst kaum aus der eigenen Zone befreien konnten. Mit Fortdauer des Drittels fanden jedoch auch die Gäste immer besser ins Spiel und konnten sich zunehmend befreien. Laskawy brachte seine Mannschaft spät im ersten Drittel mit 0:1 in Führung.

Im zweiten Drittel taten sich die 99ers zunächst schwer, zu zwingenden Torchancen zu kommen. Danach fanden die Hausherren aber den Weg auf die Anzeigetafel: Nach einem schönen Zuspiel von  Lippitsch stellte Conley auf 1:1. Ließen die Grazer ihr erstes Powerplay noch aus, wurde das zweite dann aber zur erstmaligen Führung genutzt. Nach einer sehenswerten Kombination vollendete Topscorer Swaney zum 2:1. Und damit noch nicht genug: Zehn Sekunden vor der zweiten Pausensirene schlugen die 99ers erneut im Powerplay zu. Roy packte den Hammer aus,  Currie verwertete den Nachschuss zum 3:1-Pausenstand.

Die 99ers-Cracks fuhren den Heimsieg ein.
Die 99ers-Cracks fuhren den Heimsieg ein.(Bild: 99ers/Marlene Borkenstein)

Im Schlussdrittel sorgte Huber schließlich endgültig für klare Verhältnisse. Zunächst erhöhte er mit einem platzierten Schuss auf 4:1, wenig später legte er nach: Einen Schuss von Hora fälschte Huber entscheidend zum 5:1 ab und schnürte damit seinen Doppelpack. Die Ungarn konnten im Powerplay durch Tammela zwar noch Ergebniskosmetik betreiben, am verdienten Heimsieg der Grazer änderte das aber nichts mehr. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
15.11.2026 17:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
146.321 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
106.926 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
102.849 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1039 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Innenpolitik
Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei
989 mal kommentiert
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
777 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Mehr Eishockey
Vor 4000 Fans
Eishockey-Meister serviert Familien Kantersieg
Eishockey-WM
US-Frauen stürmen mit 5:0-Sieg ins Finale
Sport Tv Logo
Bei Freiluft-Anlage
Irre! Kühlung kostet Eishockey-Klub pro Tag 500 €
Sport Tv Logo
Österreicher in Kanada
Im Visier der NHL-Scouts: „Sie finden alles raus!“
Sport Tv Logo
Maxa mit Krapfendoping
Nach Insolvenz: So hofft der VSV auf 150.000 Euro

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf