Schluss mit Sonne: Jetzt wird es wieder trüber

Nass und trüb entlang der Alpennordseite

Auch am Montag setzt sich das trübe Wetter entlang der Alpennordseite und im Norden fort. Hier ziehen einige Wolken durch, die Sonne lässt sich nur zwischendurch einmal blicken. Dazu kann sich auch der ein oder andere Regenschauer dazugesellen. Die Schneefallgrenze sinkt etwas auf 1200 bis 1500 Meter Seehöhe.