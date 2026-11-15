Schluss mit Sonne: Jetzt wird es wieder trüber

Nach einem durchaus milden, vielerorts sonnigen Herbstwochenende zieht es am Sonntagabend zu. Vom Westen her ziehen dichte Wolkenfelder über das Land, die auch Regen bringen. Die Nacht wird frostig, aber etwas weniger, als die zuvor.
Die meisten Regionen konnten sich auch am Sonntag über reichlich Sonnenstunden freuen. Auf das freundliche Wetter folgen wieder mehr Wolken – bereits in der Nacht kommen diese vom Westen her und sorgen in Vorarlberg und Tirol für Regenschauer. Die Schneefallgrenze liegt bei 1300 bis 1600 Metern Seehöhe.
In der Osthälfte Österreichs bleibt es etwas länger nur gering bewölkt mit hohen Wolkenfeldern. Aber über den Niederungen breiten sich auch hier in der Dunkelheit Nebel- und Hochnebelfelder aus. Bei schwachem Wind sind Tiefsttemperaturen von minus 4 bis plus 5 Grad zu erwarten.
Nass und trüb entlang der Alpennordseite
Auch am Montag setzt sich das trübe Wetter entlang der Alpennordseite und im Norden fort. Hier ziehen einige Wolken durch, die Sonne lässt sich nur zwischendurch einmal blicken. Dazu kann sich auch der ein oder andere Regenschauer dazugesellen. Die Schneefallgrenze sinkt etwas auf 1200 bis 1500 Meter Seehöhe.
Im Rest Österreichs bleibt es zumeist trocken, auch wenn dort häufig Wolkenfelder durchziehen. Diese lösen den Nebel über den Niederungen ab. Die Tiefsttemperaturen betragen minus 4 bis plus 5 Grad, die Tageshöchsttemperaturen können je nach Wind auf 5 bis 13 Grad klettern
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