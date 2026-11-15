Hier treffen sich Senioren und Katzen zum Kaffee

Nicht nur die Miezekatzen profitieren von der Idee

Zweimal im Monat können Gruppen aus Seniorenheimen mit bis zu neun Personen zu Besuch kommen. Doch nicht nur die Senioren profitieren von den Begegnungen. Auch für die Katzen ist der menschliche Kontakt wichtig, bevor sie in ein neues Zuhause vermittelt werden. Besonders ältere Tiere haben es dabei oft schwerer. „Die Jungen sind schneller weg als die älteren Katzen“, erzählt Lochmann. Umso schöner sei es, wenn Katzen, die früher bei älteren Menschen gelebt haben, beim Katzencafé wieder auf vertraute Gesellschaft treffen.