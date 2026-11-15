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Das Tierheim lädt ein

Hier treffen sich Senioren und Katzen zum Kaffee

Salzburg
15.11.2026 17:00
Die Samtpfoten im Tierheim Hallein freuen sich über ihre tierlieben Besucher und jede Menge ...
Die Samtpfoten im Tierheim Hallein freuen sich über ihre tierlieben Besucher und jede Menge Streicheleinheiten.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Sebastian Siller
Von Sebastian Siller

Kaffee, Kuchen und jede Menge Streicheleinheiten: Im Tierheim Hallein freuen sich Senioren und Samtpfoten über gute Gesellschaft. Bei vielen der älteren Semester werden da samtige Erinnerungen an ihre Vergangenheit wach. Die „Krone“ war beim Katzen-Kaffee dabei ...

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Kaffeeduft liegt in der Luft, auf den Tischen steht Kuchen und mittendrin warten neugierige Katzen auf Streicheleinheiten. Zu Gast beim Katzencafé im Tierheim Hallein ist diesmal eine Gruppe aus dem betreuten Wohnen in Puch.

Bei Kaffee und Kuchen verbrachten die Senioren aus Puch einen tierisch netten Vormittag.
Bei Kaffee und Kuchen verbrachten die Senioren aus Puch einen tierisch netten Vormittag.(Bild: Markus Tschepp)

Während mancher Stubentiger verspielt umherstreift, lassen sich andere von den Pensionisten verwöhnen. „Ich bin eigentlich Hundefreundin, aber sie sind schon ganz süß“, schmunzelt eine der Seniorinnen. Auch die anderen sind begeistert: „Es ist einfach schön, zu ratschen und Zeit mit den Katzen zu verbringen.“ Bei einigen werden Erinnerungen an früher wach: „Wir hatten selbst Katzen zu Hause.“

Hinter dem gemütlichen Katzencafé steckt eine besondere Idee. „Viele ältere Menschen müssen sich oft ganz plötzlich von ihren Haustieren trennen, wenn sie in ein Altersheim ziehen“, erklärt Tierheimleiterin Julia Lochmann. Damit der Kontakt zu den geliebten Vierbeinern nicht verloren geht, hat sie das Katzencafé ins Leben gerufen.

Erst vor Kurzem übernahm Lochmann die Leitung des Tierheims. Auch ihre Großmutter Rita Klinger, die das Tierheim einst gründete, schaute beim Kaffeekränzchen vorbei.

Nicht nur die Miezekatzen profitieren von der Idee
Zweimal im Monat können Gruppen aus Seniorenheimen mit bis zu neun Personen zu Besuch kommen. Doch nicht nur die Senioren profitieren von den Begegnungen. Auch für die Katzen ist der menschliche Kontakt wichtig, bevor sie in ein neues Zuhause vermittelt werden. Besonders ältere Tiere haben es dabei oft schwerer. „Die Jungen sind schneller weg als die älteren Katzen“, erzählt Lochmann. Umso schöner sei es, wenn Katzen, die früher bei älteren Menschen gelebt haben, beim Katzencafé wieder auf vertraute Gesellschaft treffen. 

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