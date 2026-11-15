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Finale in Zagreb

Erste Silbermedaille für Pongauer Judo-Talent

Salzburg: Sport-Nachrichten
15.11.2026 18:22
Elena Dengg (li.) zog in Zagreb erstmals ins Finale ein.
Elena Dengg (li.) zog in Zagreb erstmals ins Finale ein.(Bild: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Für Elena Dengg ist es der bislang größte Erfolg in ihrer Karriere! Die 22-jährige Judoka (Sanjindo Bischofshofen) zog beim Grand Prix in Zagreb erstmals ins Finale ein und holte sich die Silbermedaille.

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So weit kam Judo-Talent Elena Dengg noch nie! Die Sanjindo-Bischofshofen-Athletin (bis 78 Kilogramm) erwischte am Wochenende beim Grand Prix in Zagreb eine sehr gute Form und zog sogar ins Finale ein. Dort musste sie sich zwar der Deutschen Julie Hölterhoff geschlagen geben. Dennoch holte Dengg damit ihre erste Silbermedaille auf der World Tour. „Am Anfang war es ein bisschen schade, weil ich am liebsten gewonnen hätte“, meinte die 22-Jährige. Doch dem möglichen Gold nachtrauern wollte sie nicht. „Ich freue mich trotzdem sehr.“

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Dengg jubelte vor der Familie über ihre erste Silbermedaille
Besonders war ihr erstes Edelmetall, weil sie es vor den Augen ihrer Mama und ihres kleinen Bruders eroberte. Für Dengg war die Medaille auch in Sachen Großereignisse viel wert. Durch die Silberne hat sie sich für die Masters (ähnlich wie die WM) von 18. bis 20. Dezember in Tadschikistan qualifiziert. Außerdem zählen die Punkte in diesem Jahr bereits zu 50 Prozent für die Quali für Olympia 2028. „Es war ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg nach Los Angeles 2028“, erklärte sie. Zeit zum Feiern blieb nicht. Denn bereits Montag steigt sie in den Flieger nach New York für einen Urlaub.

Glücklich über die Medaille: Elena Dengg.
Glücklich über die Medaille: Elena Dengg.(Bild: Judo Austria)

Für die Pongauerin Dengg ist es der bisher größte Erfolg, für Österreichs Verband der zweite in Zagreb. Am Freitag war Jacqueline Springer (bis 48 kg) Dritte geworden.

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