Erste Silbermedaille für Pongauer Judo-Talent

Dengg jubelte vor der Familie über ihre erste Silbermedaille

Besonders war ihr erstes Edelmetall, weil sie es vor den Augen ihrer Mama und ihres kleinen Bruders eroberte. Für Dengg war die Medaille auch in Sachen Großereignisse viel wert. Durch die Silberne hat sie sich für die Masters (ähnlich wie die WM) von 18. bis 20. Dezember in Tadschikistan qualifiziert. Außerdem zählen die Punkte in diesem Jahr bereits zu 50 Prozent für die Quali für Olympia 2028. „Es war ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg nach Los Angeles 2028“, erklärte sie. Zeit zum Feiern blieb nicht. Denn bereits Montag steigt sie in den Flieger nach New York für einen Urlaub.