Erste Silbermedaille für Pongauer Judo-Talent

Für Elena Dengg ist es der bislang größte Erfolg in ihrer Karriere! Die 22-jährige Judoka (Sanjindo Bischofshofen) zog beim Grand Prix in Zagreb erstmals ins Finale ein und holte sich die Silbermedaille.
So weit kam Judo-Talent Elena Dengg noch nie! Die Sanjindo-Bischofshofen-Athletin (bis 78 Kilogramm) erwischte am Wochenende beim Grand Prix in Zagreb eine sehr gute Form und zog sogar ins Finale ein. Dort musste sie sich zwar der Deutschen Julie Hölterhoff geschlagen geben. Dennoch holte Dengg damit ihre erste Silbermedaille auf der World Tour. „Am Anfang war es ein bisschen schade, weil ich am liebsten gewonnen hätte“, meinte die 22-Jährige. Doch dem möglichen Gold nachtrauern wollte sie nicht. „Ich freue mich trotzdem sehr.“
Dengg jubelte vor der Familie über ihre erste Silbermedaille
Besonders war ihr erstes Edelmetall, weil sie es vor den Augen ihrer Mama und ihres kleinen Bruders eroberte. Für Dengg war die Medaille auch in Sachen Großereignisse viel wert. Durch die Silberne hat sie sich für die Masters (ähnlich wie die WM) von 18. bis 20. Dezember in Tadschikistan qualifiziert. Außerdem zählen die Punkte in diesem Jahr bereits zu 50 Prozent für die Quali für Olympia 2028. „Es war ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg nach Los Angeles 2028“, erklärte sie. Zeit zum Feiern blieb nicht. Denn bereits Montag steigt sie in den Flieger nach New York für einen Urlaub.
Für die Pongauerin Dengg ist es der bisher größte Erfolg, für Österreichs Verband der zweite in Zagreb. Am Freitag war Jacqueline Springer (bis 48 kg) Dritte geworden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.