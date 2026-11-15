„Dass er mich nicht als Mama wahrnimmt, tut weh!“

Nach einer Schwangerschaftsvergiftung musste Gabriel vor zehn Jahren per Notkaiserschnitt auf die Welt gebracht werden – danach erlitt er eine Hirnblutung, durch die das Großhirn gänzlich abstarb. Seine Mama Monika aus dem Raum Mondsee sorgt dennoch ohne Wenn und Aber für ihren Schatz.
„In der Schwangerschaft war alles gut – bis zwei Wochen vorm Geburtstermin. Wenn wir nicht ins Krankenhaus gefahren wären, dann wären wir beide nicht mehr da“, erinnert sich Monika aus dem Raum Mondsee an die dramatischen Momente vor zehn Jahren. Denn aufgrund einer Schwangerschaftsvergiftung kämpfte nicht nur Monika ums Überleben – ihr kleiner Schatz, ihr erstes Kind, auf das man sich so sehr gefreut hatte, musste per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt werden.
Ob er überlebt, war lange nicht klar
„Es ging alles so schnell. Gabriel musste sofort reanimiert werden, eine Stunde später hatte er dann auch noch eine Gehirnblutung“, so die liebevolle Mama. Aufgrund des kritischen Gesundheitszustandes musste er mehrere Tage künstlich beatmet werden. Ob er überlebt, war lange nicht klar. „Wir hatten dann sogar eine Nottaufe. Schlussendlich wollten die Ärzte es aber ohne Beatmung versuchen und schauen, ob er es alleine schafft oder nicht“, erzählt Monika. Gabriel wollte leben! Bleibende Schäden blieben dennoch – und sie waren schlimmer als befürchtet.
Ganzes Großhirn durch Hirnblutung abgestorben
Die genaue Diagnose: infantile Zerebralparese, eine schwere Form der frühkindlichen Hirnschädigung. „Das Stammhirn funktioniert, aber das Großhirn ist ganz abgestorben“, so Papa Karl. Im Fall des mittlerweile Zehnjährigen bedeutet das, dass er rund um die Uhr gepflegt werden muss.
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Er kann weder sehen noch kommunizieren, ist immer auf einen Rollstuhl angewiesen und muss per Magensonde ernährt werden. „Die ersten sechs Jahre hat er auch immer geschrien. Das war ganz schwierig. Erst durch spezielle Medikamente wurde es besser“, so Monika, die gesteht: „Dass er mich nicht als Mama wahrnimmt, tut natürlich weh!“
Neuer Rollstuhl notwendig
Zweifel und die Frage nach dem Warum kamen bei der gläubigen Familie aber nie auf. Alles wurde ohne Wenn und Aber in Gabriel investiert – auch nach dem Beziehungsende von Monika und Karl. Denn die beiden kümmern sich trotz des Liebes-Aus weiterhin gemeinsam rund um die Uhr um ihren Schatz. Die finanziellen Belastungen, die ständig dazukommen, versucht man dabei, so gut es geht, zu stemmen.
„Für alles gibt es aber leider keine Förderungen“, so Monika. Auch für einen Teil der hohen Kosten für einen notwendigen neuen Rollstuhl müssen sie selbst aufkommen.
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