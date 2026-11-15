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Hilfe für Gabriel

„Dass er mich nicht als Mama wahrnimmt, tut weh!“

Oberösterreich
15.11.2026 17:00
Obwohl er sie nicht als Mama erkennt, ist Monika immer für ihren Schatz da.
Obwohl er sie nicht als Mama erkennt, ist Monika immer für ihren Schatz da.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Nach einer Schwangerschaftsvergiftung musste Gabriel vor zehn Jahren per Notkaiserschnitt auf die Welt gebracht werden – danach erlitt er eine Hirnblutung, durch die das Großhirn gänzlich abstarb. Seine Mama Monika aus dem Raum Mondsee sorgt dennoch ohne Wenn und Aber für ihren Schatz.  

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„In der Schwangerschaft war alles gut – bis zwei Wochen vorm Geburtstermin. Wenn wir nicht ins Krankenhaus gefahren wären, dann wären wir beide nicht mehr da“, erinnert sich Monika aus dem Raum Mondsee an die dramatischen Momente vor zehn Jahren. Denn aufgrund einer Schwangerschaftsvergiftung kämpfte nicht nur Monika ums Überleben – ihr kleiner Schatz, ihr erstes Kind, auf das man sich so sehr gefreut hatte, musste per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt werden.

Seit der Geburt vor zehn Jahren steht Gabriel immer im Mittelpunkt.
Seit der Geburt vor zehn Jahren steht Gabriel immer im Mittelpunkt.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Ob er überlebt, war lange nicht klar
„Es ging alles so schnell. Gabriel musste sofort reanimiert werden, eine Stunde später hatte er dann auch noch eine Gehirnblutung“, so die liebevolle Mama. Aufgrund des kritischen Gesundheitszustandes musste er mehrere Tage künstlich beatmet werden. Ob er überlebt, war lange nicht klar. „Wir hatten dann sogar eine Nottaufe. Schlussendlich wollten die Ärzte es aber ohne Beatmung versuchen und schauen, ob er es alleine schafft oder nicht“, erzählt Monika. Gabriel wollte leben! Bleibende Schäden blieben dennoch – und sie waren schlimmer als befürchtet.

Mama Monika kümmert sich liebevoll um Gabriel.
Mama Monika kümmert sich liebevoll um Gabriel.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Ganzes Großhirn durch Hirnblutung abgestorben
Die genaue Diagnose: infantile Zerebralparese, eine schwere Form der frühkindlichen Hirnschädigung. „Das Stammhirn funktioniert, aber das Großhirn ist ganz abgestorben“, so Papa Karl. Im Fall des mittlerweile Zehnjährigen bedeutet das, dass er rund um die Uhr gepflegt werden muss.

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Wenn Sie Daniela helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Rollstuhl“ auf unser „Krone“-Sonderkonto bei der Hypo Oberösterreich:

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Die Spender werden wahlweise namentlich in unserer Zeitung veröffentlicht. Sollten Sie anonym bleiben wollen, führen Sie das im Feld „Verwendungszweck“ bitte extra an. Die Spenden sind steuerlich absetzbar!

Er kann weder sehen noch kommunizieren, ist immer auf einen Rollstuhl angewiesen und muss per Magensonde ernährt werden. „Die ersten sechs Jahre hat er auch immer geschrien. Das war ganz schwierig. Erst durch spezielle Medikamente wurde es besser“, so Monika, die gesteht: „Dass er mich nicht als Mama wahrnimmt, tut natürlich weh!“

Papa Karl beim Spazierengehen mit Gabriel – der alte Rollstuhl muss ersetzt werden.
Papa Karl beim Spazierengehen mit Gabriel – der alte Rollstuhl muss ersetzt werden.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Neuer Rollstuhl notwendig
Zweifel und die Frage nach dem Warum kamen bei der gläubigen Familie aber nie auf. Alles wurde ohne Wenn und Aber in Gabriel investiert – auch nach dem Beziehungsende von Monika und Karl. Denn die beiden kümmern sich trotz des Liebes-Aus weiterhin gemeinsam rund um die Uhr um ihren Schatz. Die finanziellen Belastungen, die ständig dazukommen, versucht man dabei, so gut es geht, zu stemmen.

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„Für alles gibt es aber leider keine Förderungen“, so Monika. Auch für einen Teil der hohen Kosten für einen notwendigen neuen Rollstuhl müssen sie selbst aufkommen.

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