Pokémon-Karten im Wert von 130.000 Euro erbeutet

Karten im Wert von 39.000 Euro aus Wohnhaus erbeutet

Der Überfall ist übrigens nicht der erste Fall dieser Art in Dänemark. Bereits im Jänner 2026 hatten Täter bei einem bewaffneten Einbruch in ein Wohnhaus in Faxe Ladeplads Pokémon-Karten im geschätzten Wert von rund 300.000 dänischen Kronen (rund 39.000 Euro) erbeutet. Zwei Schweden wurden in diesem Zusammenhang in Untersuchungshaft genommen.