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Überfall in Dänemark

Pokémon-Karten im Wert von 130.000 Euro erbeutet

Ausland
15.11.2026 17:25
Der Überfall soll nicht einmal eine Minute gedauert haben.
Der Überfall soll nicht einmal eine Minute gedauert haben.(Bild: eric - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Spektakulärer Raubüberfall in einem Einkaufszentrum nördlich von Kopenhagen: Fünf maskierte Täter haben am Sonntagvormittag ein Geschäft gestürmt, das unter anderem Pokémon-Karten verkauft, und Sammlerstücke für umgerechnet mehr als 130.000 Euro erbeutet.

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Wie die dänischen Medien unter Berufung auf die Polizei berichten, bedrohten die Täter einen Angestellten mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Anschließend schlugen sie die Glasvitrinen ein und streiften die begehrten Sammelkarten ein. Danach ergriffen sie mit einem Auto – offenbar einem roten Mazda – die Flucht. Zeugenaussagen zufolge soll die gesamte Aktion weniger als eine Minute gedauert haben.

Wie lukrativ das Geschäft mit seltenen Sammelkarten mittlerweile ist, zeigt ein Blick auf das Angebot des überfallenen Ladens. Laut dänischen Medien wurde dort unter anderem eine seltene Pokémon-Karte mit Pikachu-Motiv für 999.999 Kronen (ungefähr 130.000 Euro) angeboten. Welche Sammlerstücke erbeutet wurden, ist nicht bekannt.

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Karten im Wert von 39.000 Euro aus Wohnhaus erbeutet
Der Überfall ist übrigens nicht der erste Fall dieser Art in Dänemark. Bereits im Jänner 2026 hatten Täter bei einem bewaffneten Einbruch in ein Wohnhaus in Faxe Ladeplads Pokémon-Karten im geschätzten Wert von rund 300.000 dänischen Kronen (rund 39.000 Euro) erbeutet. Zwei Schweden wurden in diesem Zusammenhang in Untersuchungshaft genommen.

Pokémon-Sammelkarten sind sowohl bei Kindern als auch bei erwachsenen Fans beliebt. Die tierähnlichen Monster gibt es in Trickfilmserien, Onlinespielen und Filmen, sie zieren auch zahlreiche Produkte.

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