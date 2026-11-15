Black Wings Linz stoppen Erfolgslauf von Salzburg

Die Black Wings Linz haben auch das zweite Saisonduell mit Salzburg für sich entschieden und damit den jüngsten Erfolgslauf der Red Bulls in der ICE Hockey League gestoppt.
Die Linzer gewannen am Sonntag das Heimspiel vor 4800 Zuschauern 4:3 und lösten Olimpija Ljubljana auf Platz zwei ab. Nach 1:2-Rückstand drehte das Team von Philipp Lukas Mitte des Mitteldrittels mit drei Toren von Luis Lindner (29.), Kyle Topping (31.) und Graham Knott (32.) das Spiel.
Die Oberösterreicher hatten das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison am 16. Oktober mit 6:0 für sich entschieden. Nach dem Debakel trennte sich Salzburg von Trainer Alan Letang, unter seinem Nachfolger Teemu Levijoki gelangen danach in sieben Spielen sechs Siege. In Linz reichte der späte Anschlusstreffer von Mario Huber (57.) aber nicht.
Graz-Serie hält an
Meister Graz99ers feierte mit einem 5:2 gegen Ferencvaros Budapest den vierten Sieg hintereinander. Die Steirer lagen bis zur 34. Minute 0:1 zurück und zogen bis zur 42. Minute entscheidend auf 4:1 davon.
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