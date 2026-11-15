Black Wings Linz stoppen Erfolgslauf von Salzburg

Die Oberösterreicher hatten das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison am 16. Oktober mit 6:0 für sich entschieden. Nach dem Debakel trennte sich Salzburg von Trainer Alan Letang, unter seinem Nachfolger Teemu Levijoki gelangen danach in sieben Spielen sechs Siege. In Linz reichte der späte Anschlusstreffer von Mario Huber (57.) aber nicht.