Erster Lawinentoter: Mehr Pech geht beinahe nicht

Der 72-jährige US-Amerikaner, der am Samstag bei einem Lawinenunfall am Stubaier Gletscher in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) starb, hatte bei dem tödlichen Unglück wohl alles Pech auf seiner Seite.
Der Winter hat noch gar nicht richtig begonnen, da gab es am Samstag bereits den ersten Lawinentoten in Tirol und überhaupt in Österreich zu beklagen. „Dem Variantenfahrer ist frischer Triebschnee zum Verhängnis geworden“, weiß Patrick Nairz, Chef des Tiroler Lawinenwarndienstes. Er hat mit der Alpinpolizei und einem Lawinenbeobachter vom Stubaier Gletscher am Sonntag die Unglücksstelle unter die Lupe genommen.
„Bei diesem Unfall hat leider im negativen Sinn alles zusammengespielt“, schüttelt Patrick Nairz fast ungläubig den Kopf. Denn der US-Amerikaner wurde quasi punktgenau in ein Loch zwischen Fels und Gletscher gespült. Ungefähr 20 Meter tief stürzte er in den Bergschrund und kam mit dem Kopf unter den Schneemassen zu liegen. Der Mann, der allein unterwegs gewesen ist, konnte von oben den Bergschrund nicht sehen.
Dem Variantenfahrer ist frischer Triebschnee zum tödlichen Verhängnis geworden.
Patrick Nairz, Leiter Lawinenwarndienst Tirol
Bild: Christof Birbaumer
Die Lawine selbst war von recht geringen Ausmaßen – rund 25 Meter breit und 50 Meter lang. Freilich passierte das Unglück in sehr steilen Gelände mit einer Neigung von mehr als 40 Grad.
Wieder einmal zeigte sich, wie nahe Glück und Drama bei Lawinenunfällen zusammenliegen. Nur ein paar Meter von der Einfahrtsspur des Amerikaners entfernt, haben zahlreiche andere Variantenfahrer ihre Spur im Schnee gezogen – ohne Konsequenzen.
„Solche Unglücke, auch bei relativ wenig Schnee, sind nicht ungewöhnlich im Frühwinter, im vorliegenden Fall ist leider alles zusammen gekommen“, weiß Lawinenwarner Nairz.
Vorsicht in großen Höhen
In den nächsten Tagen gelte es, oberhalb von 2500 Metern in steilen, schattigen Hängen auf den tückischen Triebschnee aufzupassen.
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