Erster Lawinentoter: Mehr Pech geht beinahe nicht

„Bei diesem Unfall hat leider im negativen Sinn alles zusammengespielt“, schüttelt Patrick Nairz fast ungläubig den Kopf. Denn der US-Amerikaner wurde quasi punktgenau in ein Loch zwischen Fels und Gletscher gespült. Ungefähr 20 Meter tief stürzte er in den Bergschrund und kam mit dem Kopf unter den Schneemassen zu liegen. Der Mann, der allein unterwegs gewesen ist, konnte von oben den Bergschrund nicht sehen.