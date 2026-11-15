„Kein Renommee!“ ÖFB steht wegen Rapid vor Dilemma

Der ÖFB steht seit Samstagabend im Zusammenhang mit der Bewerbung für die Fußball-U21-EM 2029 vor einem Dilemma. Rapids Mitglieder stimmten auf der Hauptversammlung mehrheitlich dagegen, dass Partien dieser Endrunde im Falle eines Zuschlags an Österreich im Allianz Stadion ausgetragen werden.
Die bei der UEFA abgegebene ÖFB-Bewerbung sieht die Arena allerdings als Spielort vor. Laut ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold liegt der Ball aktuell bei Rapid.
Ursprünglich hatte die Hütteldorfer Vereinsführung ihre Zustimmung für die Bewerbung gegeben und alle erforderlichen Unterlagen übermittelt, nun wurde sie von den Mitgliedern overruled. „Das Ergebnis ist von uns zur Kenntnis zu nehmen. Jetzt hängt es davon ab, wie Rapid mit dem Beschluss der Hauptversammlung umgeht. Es gilt auch zu klären, welche Szenarien und Konsequenzen angesichts der aufrechten Vereinbarung möglich wären“, sagte Neuhold. Doch auch der ÖFB ist gefordert. „Wir müssen besprechen, welche Auswirkungen dieser Beschluss möglicherweise für uns hat und die UEFA informieren, dass es da ein potenzielles Thema gibt“, erklärte der Niederösterreicher.
Wegfall des Rapid-Stadions wäre Imageverlust
Die aktuelle Lage sei „natürlich unerfreulich, doch jetzt geht es einmal darum, mit den relevanten Stakeholdern Gespräche zu führen“. Laut UEFA-Vorgaben sind sechs bis acht Stadien für die Ausrichtung des Turniers nötig. Der Wegfall einer Arena wäre also gemäß Papierform kein Malheur, würde aber vor der Vergabe durch das UEFA-Exekutivkomitee am 7. Dezember im Wettrennen mit Konkurrent Spanien einen enormen Imageverlust bedeuten.
„Es wäre kein Renommee, wenn wir kurzfristig argumentieren müssten, dass wir ein Stadion aus der Bewerbung rausnehmen“, gestand Neuhold und betonte, es müsse spätestens bis zum kommenden Wochenende eine Entscheidung über den Verbleib der Rapid-Heimstätte in der Bewerbung geben.
Es wäre kein Renommee, wenn wir kurzfristig argumentieren müssten, dass wir ein Stadion aus der Bewerbung rausnehmen.
ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold
Bei der am 21. September der UEFA übermittelten Kandidatur wurden die Heimstätten von Rapid, Austria, LASK, St. Pölten, Blau-Weiß Linz, Wacker Innsbruck, Ried und Altach als Spielorte genannt. Rapids zum Teil aus Steuergeld finanziertes Stadion hat von diesen Arenen das höchste Fassungsvermögen und wäre damit ein logischer Kandidat für die Austragung des Finales gewesen. Die Mitglieder stimmten trotzdem dagegen – vor allem deshalb, weil sie Befürchtungen haben, dass speziell der Block West von gegnerischen Fans verunstaltet werden könnte.
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