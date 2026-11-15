„Kein Renommee!“ ÖFB steht wegen Rapid vor Dilemma

Ursprünglich hatte die Hütteldorfer Vereinsführung ihre Zustimmung für die Bewerbung gegeben und alle erforderlichen Unterlagen übermittelt, nun wurde sie von den Mitgliedern overruled. „Das Ergebnis ist von uns zur Kenntnis zu nehmen. Jetzt hängt es davon ab, wie Rapid mit dem Beschluss der Hauptversammlung umgeht. Es gilt auch zu klären, welche Szenarien und Konsequenzen angesichts der aufrechten Vereinbarung möglich wären“, sagte Neuhold. Doch auch der ÖFB ist gefordert. „Wir müssen besprechen, welche Auswirkungen dieser Beschluss möglicherweise für uns hat und die UEFA informieren, dass es da ein potenzielles Thema gibt“, erklärte der Niederösterreicher.