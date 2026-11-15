Ohne Sturz schwer verletzt: WM-Saison schon vorbei

Bitteres Deja-vu

Ein herber Rückschlag für den Technik-Spezialisten! „Es fühlt sich an wie ein Deja-vu“, meint Sala, der sich bereits im November 2024 ohne Sturz das Kreuzband im Training gerissen hatte. „Ich muss die gesamte Saison aussetzen – was ich sehr bedauere, denn wir haben großartige Arbeit geleistet, die ich nun leider nicht im Wettkampf zeigen kann. Aber so ist das Leben – und ich akzeptiere es!“