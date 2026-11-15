Ohne Sturz schwer verletzt: WM-Saison schon vorbei

Nur einen Tag nach der Schweizerin Melanie Meillard muss der nächste prominente Name die WM-Saison früh beenden: Der Italiener Tommaso Sala verletzte sich – wie befürchtet - schwer am Knie und wird in diesem Winter kein Skirennen bestreiten.
Passiert war das alles in Österreich, genauer gesagt in Gurgl. Dort hatte sich das italienische Ski-Team auf den Slalom-Auftakt im finnischen Levi vorbereitet, der an diesem Wochenende über die Bühne gegangen war.
Plötzlich Schmerzen im Knie
Nicht lange nach Beginn der Übungseinheit verspürte Sala jedenfalls Schmerzen im rechten Knie, wegen derer er seinen Lauf abbrach und am Streckenrand anhielt. Die Folge war ein großes Bangen, ein Kreuzbandriss wurde befürchtet.
Befürchtungen bestätigt
Jetzt steht fest, dass es den 31-Jährigen schlimm erwischt hat. „Ich hätte so gerne losgelegt – ich war voller Vorfreude und hochmotiviert. Doch mein rechtes Knie hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und ist im Training kaputtgegangen“, schreibt Sala via Instagram, nennt allerdings keine genaue Diagnose.
Bitteres Deja-vu
Ein herber Rückschlag für den Technik-Spezialisten! „Es fühlt sich an wie ein Deja-vu“, meint Sala, der sich bereits im November 2024 ohne Sturz das Kreuzband im Training gerissen hatte. „Ich muss die gesamte Saison aussetzen – was ich sehr bedauere, denn wir haben großartige Arbeit geleistet, die ich nun leider nicht im Wettkampf zeigen kann. Aber so ist das Leben – und ich akzeptiere es!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.