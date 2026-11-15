Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama um Slalom-Fahrer

Ohne Sturz schwer verletzt: WM-Saison schon vorbei

Ski Alpin
15.11.2026 18:01
Tommaso Sala verletzte sich im Training schwer.
Tommaso Sala verletzte sich im Training schwer.(Bild: GEPA)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Nur einen Tag nach der Schweizerin Melanie Meillard muss der nächste prominente Name die WM-Saison früh beenden: Der Italiener Tommaso Sala verletzte sich – wie befürchtet - schwer am Knie und wird in diesem Winter kein Skirennen bestreiten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Passiert war das alles in Österreich, genauer gesagt in Gurgl. Dort hatte sich das italienische Ski-Team auf den Slalom-Auftakt im finnischen Levi vorbereitet, der an diesem Wochenende über die Bühne gegangen war.

Tommaso Sala
Tommaso Sala(Bild: GEPA)

Plötzlich Schmerzen im Knie
Nicht lange nach Beginn der Übungseinheit verspürte Sala jedenfalls Schmerzen im rechten Knie, wegen derer er seinen Lauf abbrach und am Streckenrand anhielt. Die Folge war ein großes Bangen, ein Kreuzbandriss wurde befürchtet. 

Lesen Sie auch:
Für Melanie Meillard ist die Saison bereits zu Ende.
Saison bereits zu Ende
Schlimme Diagnose: Ski-Pechvogel schwer verletzt!
14.11.2026
Malheur in Gurgl
Kreuzbandriss? Verletzungs-Drama um Slalom-Ass
09.11.2026

Befürchtungen bestätigt
Jetzt steht fest, dass es den 31-Jährigen schlimm erwischt hat. „Ich hätte so gerne losgelegt – ich war voller Vorfreude und hochmotiviert. Doch mein rechtes Knie hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und ist im Training kaputtgegangen“, schreibt Sala via Instagram, nennt allerdings keine genaue Diagnose.

Bitteres Deja-vu
Ein herber Rückschlag für den Technik-Spezialisten! „Es fühlt sich an wie ein Deja-vu“, meint Sala, der sich bereits im November 2024 ohne Sturz das Kreuzband im Training gerissen hatte. „Ich muss die gesamte Saison aussetzen – was ich sehr bedauere, denn wir haben großartige Arbeit geleistet, die ich nun leider nicht im Wettkampf zeigen kann. Aber so ist das Leben – und ich akzeptiere es!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
15.11.2026 18:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
146.321 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
106.926 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
102.849 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1039 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Innenpolitik
Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei
989 mal kommentiert
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
777 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Mehr Ski Alpin
Drama um Slalom-Fahrer
Ohne Sturz schwer verletzt: WM-Saison schon vorbei
Rätselraten um Ski-Ass
Gurgl: Marcel Hirscher trifft eine Entscheidung
Bitterer Tag für ÖSV
„Tut weh!“ Schlechtestes Slalom-Ergebnis seit 2006
Premiere bei Herren
Samba in Levi! Braathen feiert historischen Erfolg
24 Länder mit Punkten
Skiweltcup ist so international wie selten zuvor

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf