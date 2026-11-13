Wien-Liebe, Ballfieber und Realitystar im Eheglück

Vicky Leandros liebt nicht nur das Leben, wie sie in einem ihrer größten Hits singt, sondern auch Wien, wie sie im krone.tv-Interview verrät. Dazu: ein erster Ausblick auf den Opernball 2027, Hochzeitsfotos von Bahati Venus und ein inspirierendes Interview mit Samuel Koch. Das alles und mehr präsentiert Birgit Waldsam diese Woche in Adabei Prime.