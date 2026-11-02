Emotionale Liebeserklärung der neuen Nummer eins

Seine Mutter habe nicht akzeptiert, wenn Ärzte sagten, dass etwas für ihren Sohn unmöglich sei, erinnerte Zverev. „Sie hat alles in ihrer Macht Stehende getan, um mir zu helfen, meine Träume zu verwirklichen. Deshalb hatte ich nie Zweifel daran, dass ich alles erreichen kann, und das verdanke ich meiner starken Mutter an meiner Seite.“