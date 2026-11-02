Rabiater (34) verletzt bei Festnahme 4 Polizisten!

In der Halloween-Nacht ist ein 34-Jähriger in Wien vollkommen ausgerastet: Zunächst war er in eine Prügelei verwickelt, dann stieß er einen einschreitenden Polizisten. Bei seiner Festnahme wehrte er sich derart heftig, dass vier Beamte verletzt wurden.
Gegen 3.30 Uhr war es vor einem Innenstadtlokal zu einer Schlägerei zwischen dem 34-Jährigen und einem anderen Mann gekommen. Die Polizei rückte an und nahm den Sachverhalt auf. Dabei zeigte sich der 34-Jährige äußerst aggressiv und beschimpfte die Polizisten lautstark.
Plötzlich stieß der Mann einen der Beamten derart heftig, dass eine Festnahme notwendig wurde. Gegen diese wehrte sich der Österreicher aber immens, sodass insgesamt vier Polizisten verletzt wurden.
Polizist konnte Dienst nicht fortsetzen
Einer der Beamten musste aufgrund von Verletzungen im Bein- und Handbereich im Spital behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.
Der 34-Jährige verweigerte eine Aussage. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.
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