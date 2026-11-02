Was Österreichs offizielle Klimabilanz nicht zeigt

Aktuell werden Emissionen von Produkten, die im Ausland produziert, aber bei uns konsumiert werden, in die Klimabilanz der Herkunftsländer eingerechnet. Würden sie aber in Österreichs Statistik einfließen, lägen sie gleich um 40 Prozent höher. Das zeigt eine Auswertung der NGO Attac auf Basis der letzten verfügbaren Daten von 2023.