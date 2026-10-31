Ab wann die Christkindlmärkte Wien funkeln lassen

Bald liegt in der Stadt wieder der Duft von Glühwein und Lebkuchen in der Luft: Denn an insgesamt 15 Standorten laden 814 Stände zum Bummeln und Genießen ein. Ein Überblick über Öffnungszeiten und Angebot.
Manchen ist es zu früh, andere können es kaum erwarten, dass die Weihnachts- und Christkindlmärkte ihr Pforten öffnen. Die Frühstarter locken schon ab 6. November mit Punsch und Köstlichkeiten.
„Wiener Weihnachtsmärkte sind ein wichtiger Bestandteil der Adventzeit. Sie bringen Menschen zusammen, bieten Raum für Begegnungen und machen die Vorfreude auf Weihnachten in der ganzen Stadt spürbar“, sagt die Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos).
Unter die Fixpunkte mischt sich ein Comeback: Das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz gibt es heuer wieder.
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