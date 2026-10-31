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Ab wann die Christkindlmärkte Wien funkeln lassen

Wien
31.10.2026 11:00
Jedes Jahr ein Fixpunkt: der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn
Jedes Jahr ein Fixpunkt: der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn(Bild: Zwefo)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Bald liegt in der Stadt wieder der Duft von Glühwein und Lebkuchen in der Luft: Denn an insgesamt 15 Standorten laden 814 Stände zum Bummeln und Genießen ein. Ein Überblick über Öffnungszeiten und Angebot.

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Manchen ist es zu früh, andere können es kaum erwarten, dass die Weihnachts- und Christkindlmärkte ihr Pforten öffnen. Die Frühstarter locken schon ab 6. November mit Punsch und Köstlichkeiten.

„Wiener Weihnachtsmärkte sind ein wichtiger Bestandteil der Adventzeit. Sie bringen Menschen zusammen, bieten Raum für Begegnungen und machen die Vorfreude auf Weihnachten in der ganzen Stadt spürbar“, sagt die Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos).

Im Überblick
Die Öffnungszeiten der heurigen Märkte
  • Christkindlmarkt am Rathausplatz: von 13. November bis 26. Dezember jeweils von zehn bis 22 Uhr.
  • Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung: von 14. November bis 23. Dezember.
  • Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz: von 20. November bis 26. Dezember.
  • Weihnachtsmarkt Am Hof: von 13. November bis 23. Dezember.
  • Weihnachtsmarkt am Stephansplatz: von 6. November bis 24. Dezember.
  • K&K Weihnachtsmarkt Schloss Belvedere: von 20. November bis 31. Dezember.
  • Weihnachtszauber am Schwarzenbergplatz: von 13. November bis 26. Dezember.
  • Kunstadventmarkt vor der Karlskirche am Karlsplatz: von 13. November bis 23. Dezember.
  • Weihnachtsmarkt am Spittelberg: von 13. November bis 23. Dezember.
  • Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien: von 13. November bis 23. Dezember.
  • Adventmarkt Favoriten: von 6. November bis 24. Dezember.
  • Weihnachtszauber Meidlinger Platzl: von 6. November bis 24. Dezember.
  • Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn: von 6. November bis 24. Dezember.
  • Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark: 13. November bis 23. Dezember.
  • Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz: von 6. November bis 24. Dezember.

Unter die Fixpunkte mischt sich ein Comeback: Das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz gibt es heuer wieder. 

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