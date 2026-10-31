Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltweite Zeitänderung

Neue Regeln ab 2027: Ende der Schaltsekunde fix

Wissen
31.10.2026 10:30
Das Ende der Schaltsekunde steht fest.
Das Ende der Schaltsekunde steht fest.(Bild: APA/dpa/Federico Gambarini)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für die Zeitmessung ist es eine historische Entscheidung: Die Schaltsekunde wird abgeschafft. Ab 20. Mai 2027 gelten für die Weltzeit neue Regeln.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM) hat in Versailles beschlossen, dass ab kommendem Jahr eine fortlaufende Koordinierte Weltzeit gelten soll. Das bedeutet das endgültige Aus der Schaltsekunde.

Bisher 27 Schaltsekunden
Grund für die Zeitänderungen sind zwei verschiedene Zeitskalen. Die Koordinierte Weltzeit UTC beruht auf Atomuhren und läuft absolut gleichmäßig. Die astronomische Zeit UT1 richtet sich hingegen nach der Drehung der Erde, und die schwankt leicht. Seit 1972 wurde insgesamt 27 Mal eine Sekunde eingeschoben. Damit sollte sichergestellt werden, dass beide Zeiten nicht mehr als 0,9 Sekunden auseinanderliegen.

Für uns Menschen kaum merkbar
Während Menschen einen solch kleinen Sprung kaum wahrnehmen, ist er für die Technik spürbar. Für Rechenzentren, Telekommunikation, Satellitennavigation und Stromnetze könnte eine plötzlich eingeschobene Sekunde Chaos bedeuten.

Lesen Sie auch:
Schon 27 Mal wurde seit 1972 eine Sekunde eingefügt. Experten wollen jetzt eine Abschaffung der ...
Technik aus dem Takt
Wegen Computer-Chaos: Schaltsekunde droht Aus
09.10.2026

Ein weiterer Grund für die Entscheidung ist die Entwicklung der Erdrotation. Während sich die Erde über lange Zeiträume hinweg durch Gezeitenkräfte verlangsamt, hat sie sich in den vergangenen Jahren zeitweise etwas schneller gedreht. Dadurch entstand die Möglichkeit, dass erstmals eine sogenannte negative Schaltsekunde erforderlich werden könnte. Dabei müsste eine Sekunde abgezogen statt hinzugefügt werden. Das wurde bis jetzt allerdings nie gemacht, weshalb es Unsicherheiten darüber gibt, wie zuverlässig technische Systeme damit umgehen würden.

Bis zu einer Stunde Differenz
Die neue Vorgabe erlaubt künftig eine größere Differenz zwischen UTC und der astronomischen Zeit. Sie kann bis zu 3.600 Sekunden, also einer Stunde, betragen. Bis es dazu kommt und eine Korrektur notwendig wird, wird es allerdings noch etwas dauern, so Experten.

Mit der neuen Regelung soll die internationale Zeitmessung langfristig also einfacher und zuverlässiger werden. Besonders digitale Systeme sollen künftig nicht mehr mit den unregelmäßigen Einfügungen zusätzlicher Sekunden umgehen müssen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
31.10.2026 10:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Abdrücke in Sandstein
Thailand: Dino-Spuren in Nationalpark entdeckt
Soll Staubprobe holen
Japanische Raumsonde zu Marsmond Phobos gestartet
Ungewöhnliche Geburt
Seepferdchen-Papa bringt Hunderte Babys zur Welt
Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Flug klappt trotzdem
Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
113.837 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
106.554 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
Kopftuchverbot: Familie muss gleich dreimal zahlen
74.117 mal gelesen
13 Strafverfügungen haben die Bezirksämter bisher versandt. Eine Familie sticht hervor – dort ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1468 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Mehr Wissen
Weltweite Zeitänderung
Neue Regeln ab 2027: Ende der Schaltsekunde fix
Reformationstag
Zwei starke Frauen mit selten tiefem Glauben
Was hat er vor?
Chinas geheimer Raumgleiter wagte sich aus Deckung
Aufwendige Bekämpfung
Asiatische Hornissen werden im Nest „gekocht“
Krone Plus Logo
Rechtliche Lage
Unfall mit Wildtier? Das müssen Sie jetzt machen
Top Gutscheine
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf