Neue Regeln ab 2027: Ende der Schaltsekunde fix

Ein weiterer Grund für die Entscheidung ist die Entwicklung der Erdrotation. Während sich die Erde über lange Zeiträume hinweg durch Gezeitenkräfte verlangsamt, hat sie sich in den vergangenen Jahren zeitweise etwas schneller gedreht. Dadurch entstand die Möglichkeit, dass erstmals eine sogenannte negative Schaltsekunde erforderlich werden könnte. Dabei müsste eine Sekunde abgezogen statt hinzugefügt werden. Das wurde bis jetzt allerdings nie gemacht, weshalb es Unsicherheiten darüber gibt, wie zuverlässig technische Systeme damit umgehen würden.