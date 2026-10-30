Gewinn von VW-Tochter Audi bricht massiv ein

Markteinbruch in China

Immerhin lässt sich auch aus der neuen Prognose aber ableiten, dass das vierte Quartal für Audi wieder besser wird, wie Finanzchef Jürgen Rittersberger sagte. „Die Geschäftsentwicklung wurde insbesondere durch den Markteinbruch in China – vor allem bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor -, die steigende Wettbewerbsintensität sowie den zunehmenden Exportdruck chinesischer Hersteller auf den europäischen Markt belastet“, heißt es von Audi. Hinzu kämen Unsicherheiten aufgrund der Lage im Nahen Osten, dem damit verbundenen Anstieg der Energiekosten sowie durch US-Zölle.