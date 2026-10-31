Ukraine: Zivilisten aus Stadt Oleschky gebracht

Viele entschieden sich, in Oleschky zu bleiben, obwohl Häuser nach Drohnenattacken in Trümmern liegen und es kaum Nahrung gibt. Auch eine richtige Verbindung per Telefon oder Internet zur Außenwelt gibt es nicht mehr. Inzwischen kommen Hilfslieferungen an, darunter sind Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel. „Ich hoffe auf ein paar Fischkonserven“, sagte der ehemalige Physiklehrer Oleh, der die Stadt nicht verlassen will. Er sei vor allem den Deutschen dankbar für die Hilfe für die Ukraine, sagte er, und er hoffe, dass das Gebiet wieder unter ukrainische Kontrolle komme.