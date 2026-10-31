Wie neue Ringleitung den Netzpreis steigen lässt

Beim Strompreis wird „alles neu“. So werden sich künftig Lastenspitzen mit höheren Kosten auf der Rechnung niederschlagen – schon jetzt können Kunden schauen, ob sie „zu viel“ verbrauchen. Das ist aber nicht der einzige Preistreiber, den eine „Krone“-Recherche zutage brachte.
Beim Strompreis wird „alles neu“. Bekanntlich wird künftig nicht nur relevant, wie viel Energie man in Summe verbraucht, sondern auch wie viel auf einmal. Vereinfacht gesagt: Wer Lastspitzen von mehr als 10 Kilowatt über einen Zeitraum von einer Viertelstunde „zieht“, zahlt das Doppelte für den lastabhängigen Teil der Rechnung.
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