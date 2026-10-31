Wie neue Ringleitung den Netzpreis steigen lässt

Beim Strompreis wird „alles neu“. Bekanntlich wird künftig nicht nur relevant, wie viel Energie man in Summe verbraucht, sondern auch wie viel auf einmal. Vereinfacht gesagt: Wer Lastspitzen von mehr als 10 Kilowatt über einen Zeitraum von einer Viertelstunde „zieht“, zahlt das Doppelte für den lastabhängigen Teil der Rechnung.