Angriff auf Flug: Selma Blair entschuldigt sich

Das sind die Vorwürfe

Wie berichtet, soll Blair in einem Flugzeug auf dem Weg von Los Angeles nach New York ausfallend geworden sein und zwei Flugbegleiterinnen verletzt haben. Nach der Landung sei die Schauspielerin vorübergehend festgenommen und ärztlich untersucht worden. Dabei sei es zu weiteren Angriffen auf eine Polizistin und eine Krankenschwester gekommen, heißt es in US-Medienberichten. Der Vorfall ereignete sich am 11. Oktober. Laut der Hafenbehörde ging ein Notruf wegen eines „körperlich aggressiven Passagiers“ ein. Laut Aufzeichnungen der Flugsicherung wurden eine Person mit Nasenbluten und eine weitere mit Bissspuren gemeldet.