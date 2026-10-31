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Kämpfte mit Tränen

Angriff auf Flug: Selma Blair entschuldigt sich

Stars & Society
31.10.2026 10:28
US-Schauspielerin Selma Blair hat sich für ihren Aussetzer in einem Flugzeug entschuldigt.
US-Schauspielerin Selma Blair hat sich für ihren Aussetzer in einem Flugzeug entschuldigt.(Bild: AP/Ryan Murphy)
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Von krone.at

Knapp drei Wochen nach einem mutmaßlichen Angriff auf zwei Flugbegleiterinnen hat sich US-Schauspielerin Selma Blair per Video entschuldigt. Sie habe nie in ihrem Leben die Absicht gehabt, „jemanden zu verletzten oder jemandem Angst zu machen“, sagte sie.

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Ihre Anwältinnen und Anwälte hätten ihr geraten, nichts zu sagen, teilte die 54-Jährige weiter mit. Deshalb habe sie zunächst geschwiegen. Nun entschuldigte sich die Schauspielerin bei jenen, die sie „enttäuscht, verletzt, geängstigt, in Unruhe versetzt“ habe. Zudem bedankte sich Blair für den Beistand, den sie erfahren habe. „Das hat mir und meinem Sohn, der mein Ein und Alles ist, sehr viel bedeutet.“

In der Videobotschaft, die die 54-Jährige auf Instagram postete, kämpft sie sichtlich mit den Tränen. Zu den Ereignissen selbst schwieg sie. Ihre Anwältinnen und Anwälte hätten sie gebeten, nichts über jenen Tag zu sagen, und das nehme sie sehr ernst. Sie wolle sich nun um ihre Gesundheit und ihren Sohn kümmern.

Zitat Icon

Ich habe nie die Absicht gehabt, jemanden zu verletzen oder jemandem Angst zu machen.

Selma Blair in einer Videobotschaft an ihre Fans

Das sind die Vorwürfe
Wie berichtet, soll Blair in einem Flugzeug auf dem Weg von Los Angeles nach New York ausfallend geworden sein und zwei Flugbegleiterinnen verletzt haben. Nach der Landung sei die Schauspielerin vorübergehend festgenommen und ärztlich untersucht worden. Dabei sei es zu weiteren Angriffen auf eine Polizistin und eine Krankenschwester gekommen, heißt es in US-Medienberichten. Der Vorfall ereignete sich am 11. Oktober.  Laut der Hafenbehörde ging ein Notruf wegen eines „körperlich aggressiven Passagiers“ ein. Laut Aufzeichnungen der Flugsicherung wurden eine Person mit Nasenbluten und eine weitere mit Bissspuren gemeldet.

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Blair wird außerdem vorgeworfen, versucht zu haben, während des Flugs die Flugzeugtür zu öffnen. Das wies ihre Sprecherin zurück. Die US-Amerikanerin habe einen „gesundheitlichen Notfall“ erlitten, sagte sie. Dieser habe zu dem Verhalten geführt. Blair, die mit Filmen wie „Eiskalte Engel“ und „Natürlich blond“ berühmt wurde, hatte 2018 eine Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich gemacht – eine Erkrankung des Nervensystems, bei der Entzündungen im Rückenmark und Gehirn auftreten.

Gegen Kaution auf freien Fuß
Nach einem Gerichtstermin kam die Schauspielerin gegen eine Kaution in der Höhe von 20.000 US-Dollar auf freien Fuß. Sie war wegen zweier Fälle von Körperverletzung angeklagt worden. Das Verfahren wurde auf den 19. Jänner 2027 vertagt.

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