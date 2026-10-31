Staatsbürgerschaft im Ausverkauf

ANDERERSEITS müssen wir aus diesen Zahlen auch schließen, dass die Anzahl der autochthonen Österreicher in den letzten Jahrzehnten um nahezu ein Viertel geschrumpft ist und dass der Bevölkerungszuwachs ausschließlich aus dem Ausland kommt. Diese Entwicklung „Bevölkerungsaustausch“ oder gar – horribile dictu – „Umvolkung“ zu nennen, verbietet sich natürlich aus Gründen der politischen Korrektheit.