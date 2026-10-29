Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm

Derartige Vorfälle sofort bei der Polizei melden

Um weitere Gefahren auszuschließen, hat der Stadtchef umgehend den Wirtschaftshof verständigt, um zu überprüfen, ob noch mehr Fallen gestellt wurden. Die Polizei ermittelt nun, wer hinter der gefährlichen Aktion steckt. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit bisher nicht vor.

Für Spaziergänger, Läufer und Radfahrer bleibt die Hoffnung, dass der oder die Verantwortlichen rasch ausgeforscht werden können. „Ich appelliere hier an den gesunden Menschenverstand, solche ,Späße’ zu unterlassen und auf gut Deutsch das Hirn ein wenig einzuschalten“, muntert Koll auch die Trauner auf, solche Vorfälle sofort bei der Polizei anzuzeigen.