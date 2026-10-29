Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm

Ein Spaziergang nahm in Traun (Bezirk Linz-Land) eine unerwartete Wendung: Ein beunruhigender Fund beschäftigt nun Polizei und Stadtpolitik. Die Hintergründe geben Rätsel auf. Ortschef Karl-Heinz Koll veranlasst die ersten Schritte.
Große Aufregung herrscht derzeit in Traun nach dem Fund einer gefährlichen Falle in einem Waldstück. Unbekannte hatten gewachste Zahnseide quer über einen Weg gespannt. Besonders brisant: Wer den Weg mit dem Fahrrad befahren hätte, wäre laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (ÖVP) genau im Halsbereich getroffen worden. Für den Stadtchef ist der Vorfall völlig unverständlich. „Wer so etwas macht, ist geisteskrank“, findet Koll klare Worte.
Der Fund sei sofort bei der Polizei angezeigt worden. Es gehe um eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, die Ermittlungen laufen bereits. Nach Angaben des Bürgermeisters wurde der Fall von der Polizei an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. „Darauf stehen bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe. Das ist ein schwerwiegendes Delikt“, betont Koll.
Wer so etwas macht, ist geisteskrank. Darauf stehen bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe. Das ist ein schwerwiegendes Delikt.
Karl-Heinz Koll, VP-Bürgermeister
Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR
Derartige Vorfälle sofort bei der Polizei melden
Um weitere Gefahren auszuschließen, hat der Stadtchef umgehend den Wirtschaftshof verständigt, um zu überprüfen, ob noch mehr Fallen gestellt wurden. Die Polizei ermittelt nun, wer hinter der gefährlichen Aktion steckt. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit bisher nicht vor.
Für Spaziergänger, Läufer und Radfahrer bleibt die Hoffnung, dass der oder die Verantwortlichen rasch ausgeforscht werden können. „Ich appelliere hier an den gesunden Menschenverstand, solche ,Späße’ zu unterlassen und auf gut Deutsch das Hirn ein wenig einzuschalten“, muntert Koll auch die Trauner auf, solche Vorfälle sofort bei der Polizei anzuzeigen.
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