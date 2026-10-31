Neue Katzenklappe lässt fremde Tiere nicht hinein

Bisher erkannte das System „Cat ID“ bei fast 10.000 Besuchen 97 von 100 eigenen Katzen korrekt, wie die Flappie Technologies AG in einer Mitteilung schrieb. Die Künstliche Intelligenz (KI) trifft die Entscheidung demnach direkt im Gerät und nicht über eine Cloud-Verbindung. Die Katze muss der App einmal gezeigt werden, damit sie künftig erkannt wird. Hinter dem Unternehmen stehen die Zwillingsbrüder Denis und Oliver Widler, die die Technologie mit Bewegungsmelder, Infrarotkamera und neuem Algorithmus im Student Project House der ETH Zürich entwickelt haben.