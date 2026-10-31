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Gunkl, Benko und Co.

Worüber „Krone“-Leser im Oktober diskutiert haben

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31.10.2026 11:00
Spritzer, Fußfessel, Hofburg: Diese Themen haben die Community im Oktober bewegt.
Spritzer, Fußfessel, Hofburg: Diese Themen haben die Community im Oktober bewegt.(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / APA / EXPA, Manhart Eva, GEORG HOCHMUTH / picturedesk.com)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Darf ein Spritzer ohne heimischen Wein noch Spritzer heißen? Wie lange halten die Batterien einer Fußfessel? Und wer zieht als Nächstes in die Hofburg? Die Community hatte auf alles eine Antwort. Lesen Sie hier die besten Kommentare zu den bewegendsten Themen im Oktober!

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Die Nachrichtenlage der vergangenen Wochen war dicht, und unsere Leser und Leserinnen haben sie wie gewohnt nicht unkommentiert gelassen. Manches wurde mit Kopfschütteln quittiert, anderes mit feiner Ironie und einiges mit echter Empörung. 

„Signa-Male“ Benko darf raus – die WKStA will ihn wieder hinter Gittern sehen.
„Signa-Male“ Benko darf raus – die WKStA will ihn wieder hinter Gittern sehen.(Bild: Johanna Birbaumer)

Von der Zelle zu Duracell 
Statt in der Zelle sitzt René Benko seine U-Haft jetzt mit Fußfessel in einer Innsbrucker Wohnung ab. Die WKStA hat Beschwerde eingelegt, das letzte Wort hat das Oberlandesgericht. Für die Gläubiger ist das alles andere als lustig – die Community reagierte trotzdem mit einer ordentlichen Portion Galgenschmäh und zieht die Posse um Benkos Fußfessel in den Kakao:

Wie hart soll der Staat bei Missbrauch durchgreifen? Die Leserschaft ist sich weitgehend einig.
Wie hart soll der Staat bei Missbrauch durchgreifen? Die Leserschaft ist sich weitgehend einig.(Bild: Anja Richter)

Gunkl: Ruf nach härteren Strafen
Bei diesem Prozess gab es keinen Grund zum Schmunzeln. Der Kabarettist Günther Paal wurde wegen sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt, Mutter und Großmutter des Kindes wegen schwerer Erpressung. Flummi fordert deutlich härtere Strafen und eine Änderung der Gesetze:

Brandmauer, Misstrauensantrag, Personalwechsel: Ruhige Zeiten sehen anders aus.
Brandmauer, Misstrauensantrag, Personalwechsel: Ruhige Zeiten sehen anders aus.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Von Misstrauen und Brandmauern
Die Koalition kam im Oktober nicht zur Ruhe. Der designierte Vizekanzler Markus Marterbauer (SPÖ) will die Brandmauer gegen die FPÖ halten, gleichzeitig stand ein Misstrauensantrag gegen die Regierung im Raum. Im Forum hagelte es Kritik an der Regierung, Userin elfriede1961 erinnert hingegen an ein altes Sprichwort über bellende Hunde und fordert eine politische Waffenruhe, damit endlich wieder für die Bürger gearbeitet wird.

Am 26. Oktober feierte Österreich und die Community feierte mit.
Am 26. Oktober feierte Österreich und die Community feierte mit.(Bild: ©Nationalparks Austria/Otmar Penker)

Eine Liebeserklärung zum Nationalfeiertag
Zum Nationalfeiertag haben wir Sie gefragt: „Was bedeutet es für Sie, Österreicher zu sein?“ Nach so viel Kritik tut die Antwort von Bussi-Riot richtig gut, doch lesen Sie selbst:

Ein G’spritzter mit Herkunftsnachweis? Jedenfalls der ehemalige Grenzwächter und nunmehrige ...
Ein G’spritzter mit Herkunftsnachweis? Jedenfalls der ehemalige Grenzwächter und nunmehrige Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil ist von dieser Idee angetan.(Bild: Krone KREATIV/Patrick Huber, Reinhard Holl)

Spritzer mit Migrationshintergrund?
Österreich hat bekanntlich keine größeren Sorgen, also widmet man sich dem Wesentlichen. Die Wein-Chefs des (Burgen-)Landes schlugen vor, dass ein Spritzer nur mehr so heißen darf, wenn österreichischer Wein drin ist. Landeshauptmann Doskozil war angetan. austria4ever findet, so etwas könne man nicht erfinden, höchstens mit dem Getränk selbst erklären:

Wer Van der Bellen nachfolgen wird, ist noch offen. Eine Spitzenkandidatin gibt es aber ...
Wer Van der Bellen nachfolgen wird, ist noch offen. Eine Spitzenkandidatin gibt es aber scheinbar bereits.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Eine Krönung in der Hofburg
Während andere noch über mögliche Kandidaten für die nächste Bundespräsidentenwahl rätseln, hat eine „Krone“-Leserin die Sache selbst in die Hand genommen.

Wir drücken fest die Daumen. Und wenn Sie ganz oben angekommen sind, vergessen Sie uns bitte nicht!

Ihre Meinung ist gefragt!
Welches Thema hat Sie im Oktober am meisten bewegt? Welcher User spricht Ihnen aus der Seele? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare und vielleicht findet sich Ihr Beitrag ja in unserem nächsten Community-Rückblick wieder!

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