Worüber „Krone“-Leser im Oktober diskutiert haben

Von Misstrauen und Brandmauern

Die Koalition kam im Oktober nicht zur Ruhe. Der designierte Vizekanzler Markus Marterbauer (SPÖ) will die Brandmauer gegen die FPÖ halten, gleichzeitig stand ein Misstrauensantrag gegen die Regierung im Raum. Im Forum hagelte es Kritik an der Regierung, Userin elfriede1961 erinnert hingegen an ein altes Sprichwort über bellende Hunde und fordert eine politische Waffenruhe, damit endlich wieder für die Bürger gearbeitet wird.