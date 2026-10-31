Worüber „Krone“-Leser im Oktober diskutiert haben

Darf ein Spritzer ohne heimischen Wein noch Spritzer heißen? Wie lange halten die Batterien einer Fußfessel? Und wer zieht als Nächstes in die Hofburg? Die Community hatte auf alles eine Antwort. Lesen Sie hier die besten Kommentare zu den bewegendsten Themen im Oktober!
Die Nachrichtenlage der vergangenen Wochen war dicht, und unsere Leser und Leserinnen haben sie wie gewohnt nicht unkommentiert gelassen. Manches wurde mit Kopfschütteln quittiert, anderes mit feiner Ironie und einiges mit echter Empörung.
Von der Zelle zu Duracell
Statt in der Zelle sitzt René Benko seine U-Haft jetzt mit Fußfessel in einer Innsbrucker Wohnung ab. Die WKStA hat Beschwerde eingelegt, das letzte Wort hat das Oberlandesgericht. Für die Gläubiger ist das alles andere als lustig – die Community reagierte trotzdem mit einer ordentlichen Portion Galgenschmäh und zieht die Posse um Benkos Fußfessel in den Kakao:
Gunkl: Ruf nach härteren Strafen
Bei diesem Prozess gab es keinen Grund zum Schmunzeln. Der Kabarettist Günther Paal wurde wegen sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt, Mutter und Großmutter des Kindes wegen schwerer Erpressung. Flummi fordert deutlich härtere Strafen und eine Änderung der Gesetze:
Von Misstrauen und Brandmauern
Die Koalition kam im Oktober nicht zur Ruhe. Der designierte Vizekanzler Markus Marterbauer (SPÖ) will die Brandmauer gegen die FPÖ halten, gleichzeitig stand ein Misstrauensantrag gegen die Regierung im Raum. Im Forum hagelte es Kritik an der Regierung, Userin elfriede1961 erinnert hingegen an ein altes Sprichwort über bellende Hunde und fordert eine politische Waffenruhe, damit endlich wieder für die Bürger gearbeitet wird.
Eine Liebeserklärung zum Nationalfeiertag
Zum Nationalfeiertag haben wir Sie gefragt: „Was bedeutet es für Sie, Österreicher zu sein?“ Nach so viel Kritik tut die Antwort von Bussi-Riot richtig gut, doch lesen Sie selbst:
Spritzer mit Migrationshintergrund?
Österreich hat bekanntlich keine größeren Sorgen, also widmet man sich dem Wesentlichen. Die Wein-Chefs des (Burgen-)Landes schlugen vor, dass ein Spritzer nur mehr so heißen darf, wenn österreichischer Wein drin ist. Landeshauptmann Doskozil war angetan. austria4ever findet, so etwas könne man nicht erfinden, höchstens mit dem Getränk selbst erklären:
Eine Krönung in der Hofburg
Während andere noch über mögliche Kandidaten für die nächste Bundespräsidentenwahl rätseln, hat eine „Krone“-Leserin die Sache selbst in die Hand genommen.
Wir drücken fest die Daumen. Und wenn Sie ganz oben angekommen sind, vergessen Sie uns bitte nicht!
Ihre Meinung ist gefragt!
Welches Thema hat Sie im Oktober am meisten bewegt? Welcher User spricht Ihnen aus der Seele? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare und vielleicht findet sich Ihr Beitrag ja in unserem nächsten Community-Rückblick wieder!
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