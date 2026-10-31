„Schellhorn hat ein Büro und bringt nichts weiter“

„Krone“: Herr Leitl, Sie waren 18 Jahre lang Präsident der Wirtschaftskammer. Jetzt sind Sie Ehrenpräsident – und touren durch Europa. Warum?

Christoph Leitl: Weil die Themen, die uns in Österreich berühren, europäische Themen sind. Wirtschaftsentwicklung, Technologie, soziale Fragen, Pension, Gesundheit – das spielt sich alles auch auf europäischer Ebene ab. Ich mische mich in Österreich nicht ein, aber ich zeige beste Beispiele aus Europa, von denen wir lernen können, damit wir selber die Besten werden.