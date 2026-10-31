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Ex-WKO-Chef Leitl

„Schellhorn hat ein Büro und bringt nichts weiter“

Wirtschaft
31.10.2026 11:08
Christoph Leitl kritisiert den fehlenden Mut in der Regierung – und die Bilanz von ...
Christoph Leitl kritisiert den fehlenden Mut in der Regierung – und die Bilanz von Staatssekretär Sepp Schellhorn.(Bild: Krone-Collage/APA/MAX SLOVENCIK, Zwefo)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Christoph Leitl nahm sich schon in seiner Zeit als Präsident der Wirtschaftskammer (2000 bis 2018) selten ein Blatt vor den Mund. Heute ist er Präsident der Europäischen Bewegung Österreich – und erklärt im Interview, von wem Österreich lernen muss, warum die Regierung vor echten Lösungen Angst hat – und was uns droht, wenn nicht bald etwas weitergeht.

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„Krone“: Herr Leitl, Sie waren 18 Jahre lang Präsident der Wirtschaftskammer. Jetzt sind Sie Ehrenpräsident – und touren durch Europa. Warum?
Christoph Leitl: Weil die Themen, die uns in Österreich berühren, europäische Themen sind. Wirtschaftsentwicklung, Technologie, soziale Fragen, Pension, Gesundheit – das spielt sich alles auch auf europäischer Ebene ab. Ich mische mich in Österreich nicht ein, aber ich zeige beste Beispiele aus Europa, von denen wir lernen können, damit wir selber die Besten werden.

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