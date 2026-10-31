„Schellhorn hat ein Büro und bringt nichts weiter“

Christoph Leitl nahm sich schon in seiner Zeit als Präsident der Wirtschaftskammer (2000 bis 2018) selten ein Blatt vor den Mund. Heute ist er Präsident der Europäischen Bewegung Österreich – und erklärt im Interview, von wem Österreich lernen muss, warum die Regierung vor echten Lösungen Angst hat – und was uns droht, wenn nicht bald etwas weitergeht.
„Krone“: Herr Leitl, Sie waren 18 Jahre lang Präsident der Wirtschaftskammer. Jetzt sind Sie Ehrenpräsident – und touren durch Europa. Warum?
Christoph Leitl: Weil die Themen, die uns in Österreich berühren, europäische Themen sind. Wirtschaftsentwicklung, Technologie, soziale Fragen, Pension, Gesundheit – das spielt sich alles auch auf europäischer Ebene ab. Ich mische mich in Österreich nicht ein, aber ich zeige beste Beispiele aus Europa, von denen wir lernen können, damit wir selber die Besten werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.