Zwölf Sekunden fehlten in Shanghai auf den Sieg

Der nächste Wolkenkratzer, der nächste große Erfolg! Nur 25 Tage nach ihrem Triumph im legendären Empire State Building belegte Annemarie Wilhelm beim Treppenlauf im Shanghai World Financial Center den zweiten Platz. Nach 100 Stockwerken und 2726 Stufen musste sich die Niederösterreicherin nur um 12 Sekunden der Chinesin Zhuoman Zheng geschlagen geben…
Annemarie Wilhelm war (nach der Reihung in der Weltrangliste) als zweite Läuferin bei diesem Rennen im Shanghai World Financial Center, den die Einheimischen wegen seiner markanten Form an der Spitze „Flaschenöffner“ nennen, gestartet. Die 30 Sekunden vor ihr losgelaufene Japanerin Yuko Tateishi hatte sie in der „Flasche“ schon „relativ bald“ überholt. Da lag sie dann sogar auf Siegkurs.
Heimvorteil für Chinesin
Aber die Lokalmatadorin Zhuoman Zheng, die in diesem Tower auch trainieren kann, fing sie mit 15:40 Minuten im Ziel auf dem 100. Stockwerk um zwölf Sekunden ab. „Meine Zeit ist passabel“, spielte William ihren großen Erfolg noch herunter, „aber mit der Platzierung bin ich natürlich zufrieden!“ Wieder eine grandiose Leistung.
Tourfinale noch brutaler
Von der Spitze des Wolkenkratzers konnte sie auch den im Lujiazui-Hochhausviertel ganz nahegelegenen Shanghai Tower sehen, in dem bereits am 28. November das Tourfinale steigt. Dieses Rennen hat es in sich, es gilt als der schwerste Treppenlauf der Welt. Da müssen die Läuferinnen sogar 3398 Stufen in 119 Stockwerken bewältigen.
Rot-weiß-rote Socken als Markenzeichen
War Annemarie auf dem jetzigen Shanghai-Trip noch alleine unterwegs (sie hatte bei ihrem ersten Besuch in dieser irren Millionen-Metropole auch Zeit für ein wenig Sightseeing), so reist Ende November ihr Freund Daniel Weißenböck mit, der ebenfalls Treppenläufer ist. Von ihm hatte sie auch die rot-weiß-roten Socken geschenkt bekommen, mit denen sie in New York und jetzt auch in Shanghai gelaufen ist. Sie sind schon ein Markenzeichen von Annemarie!
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