Zwölf Sekunden fehlten in Shanghai auf den Sieg

Rot-weiß-rote Socken als Markenzeichen

War Annemarie auf dem jetzigen Shanghai-Trip noch alleine unterwegs (sie hatte bei ihrem ersten Besuch in dieser irren Millionen-Metropole auch Zeit für ein wenig Sightseeing), so reist Ende November ihr Freund Daniel Weißenböck mit, der ebenfalls Treppenläufer ist. Von ihm hatte sie auch die rot-weiß-roten Socken geschenkt bekommen, mit denen sie in New York und jetzt auch in Shanghai gelaufen ist. Sie sind schon ein Markenzeichen von Annemarie!