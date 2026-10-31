Durch einen Ketchup-Trick 10.000 Euro gekrallt

Zuerst sprach das Trio den Pensionisten an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Wohl wissend, dass er rund 10.000 Euro in einem Kuvert in der Jackentasche hatte. Denn: Laut Anklage hatten die mutmaßlichen Diebe den Senior zuvor beim Bankomaten beobachtet. Im Zuge des Gesprächs tropften sie Ketchup auf seine Jacke und boten ihm gleich an: „Wir machen es sauber“. Dabei kam es zum Diebstahl, den der 90-Jährige erst später bemerkte.