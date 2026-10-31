Durch einen Ketchup-Trick 10.000 Euro gekrallt

Drei Diebe sprachen in der Getreidegasse einen 90 Jahre alten Senior an, beschmierten dabei seine Jacke mit der Tomatensoße und beim freiwilligen Saubermachen krallten sie sich das Geld. Eine der drei mutmaßlichen Täter, eine Kolumbianerin (52), sitzt in Österreich im Gefängnis: Am Dienstag muss sie ins Salzburger Landesgericht.
Drei Kriminelle suchte die Polizei im Frühjahr 2025 mit Fahndungsbildern. Einer der drei Kriminellen konnte gefasst werden: Es handelt sich um eine Kolumbianerin (52), die jetzt in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft sitzt. Am Dienstag wird sie im Salzburger Landesgericht Rede und Antwort stehen.
Trick-Diebstahl in der Altstadt
Hintergrund ist ein dreister Diebstahl in der Getreidegasse – dem Herz der Salzburger Altstadt und ein Magnet für Touristen. Mit zwei männlichen Komplizen soll die 52-Jährige am 28. April 2025 einen 90 Jahre alten Salzburger bestohlen haben – die „Krone“ berichtete.
Zuerst sprach das Trio den Pensionisten an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Wohl wissend, dass er rund 10.000 Euro in einem Kuvert in der Jackentasche hatte. Denn: Laut Anklage hatten die mutmaßlichen Diebe den Senior zuvor beim Bankomaten beobachtet. Im Zuge des Gesprächs tropften sie Ketchup auf seine Jacke und boten ihm gleich an: „Wir machen es sauber“. Dabei kam es zum Diebstahl, den der 90-Jährige erst später bemerkte.
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