Alkolenker (58) prallte gegen Pkw mit Kleinkindern

Gleich vier Verletzte forderte ein Unfall auf einer Kreuzung im Gemeindegebiet von Weer (Bezirk Schwaz)! Ein 58-jähriger Lenker prallte gegen das Auto eines Bosniers (31), der auch zwei Kinder im Fahrzeug hatte. Einer der Lenker war alkoholisiert.
Zum folgenschweren Unfall kam es am Freitag gegen 16 Uhr. Dort fuhr ein 31-jähriger Bosnier mit seinem Pkw auf der Tiroler Straße in eine Kreuzung ein. Im Auto befanden sich noch ein 39-jähriger Mann aus Deutschland sowie die ein- bzw. dreijährigen Kinder des Lenkers.
In der Kreuzung kam es zu einem bösen Zusammenprall mit dem Auto eines 58-jährigen Einheimischen. Die vier Insassen des Pkw wurden dabei erheblich verletzt und mit der Rettung in die Kliniken nach Innsbruck, Hall und Schwaz gebracht.
Ein Alkotest ergab bei dem österreichischen Lenker eine leichte Alkoholisierung.
Die Polizei
Lenker war alkoholisiert
Der Einheimische blieb laut eigener Aussage unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. „Ein Alkotest ergab bei dem österreichischen Lenker eine leichte Alkoholisierung“, heißt es seitens der Polizei.
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