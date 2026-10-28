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Erneut dickes Minus

Verkaufszahlen von VW in China schmieren brutal ab

Wirtschaft
28.10.2026 12:25
Die China-Sparte von VW ist schwer angeschlagen.
Die China-Sparte von VW ist schwer angeschlagen.(Bild: EPA/JESSICA LEE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das China-Problem von Volkswagen wird immer größer! Angesichts desaströser Verkaufszahlen und mehr Konkurrenz aus der Volksrepublik im Ausland ändert der Autoriese seine Strategie. Künftig sollen chinesische Modelle in andere Märkte exportiert werden.

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Statt dem bisherigen Motto „In China, for China“ (In China, für China) visiert der deutsche Konzern mit „In China, Beyond China“ (In China und über China hinaus) nun auch Märkte außerhalb der Volksrepublik an, wie der Konzern im ostchinesischen Hefei mitteilte.

Perspektivisch will Volkswagen mit seinen Gemeinschaftsunternehmen in China mehr Märkte in Südostasien, dem südlichen Afrika und Südamerika bedienen. Im April hatte der Konzern im Rahmen der Automesse in China etwaige Pläne angedeutet.

Bereits jetzt exportiere Volkswagen Autos aus China etwa in den Nahen Osten oder nach Kasachstan und Usbekistan, hieß es.

Viele Modelle waren bisher nur für den chinesischen Markt vorgesehen.
Viele Modelle waren bisher nur für den chinesischen Markt vorgesehen.(Bild: AFP/WANG ZHAO)

Hoher Konkurrenz- und Preisdruck
Neben dem hohen Konkurrenz- und Preisdruck chinesischer Marken bereitet nun auch der schwache Automarkt in China Probleme. Jüngste Daten des chinesischen Pkw-Verbandes CPCA für den Gesamtmarkt zeigen für die ersten neun Monate dieses Jahres einen Rückgang der Verkaufszahlen um 21,7 Prozent.

Auch für Volkswagen ist das China-Geschäft schwierig: Im dritten Quartal sanken die Verkaufszahlen um 38,5 Prozent auf 405.800 Autos. Das Minus dort machte mehr als 80 Prozent des Gesamtrückgangs aus.

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Mit dem Strategiewechsel will Volkswagen deshalb nicht nur in anderem Märkten der chinesischen Konkurrenz trotzen, sondern auch neue Länder bedienen. „China exportiert Konkurrenzdruck“, hieß aus Konzernkreisen. Mit Produkten aus Europa ginge das demnach nur schwer, weshalb VW aus China exportieren wolle.

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