Kopftuchverbot: Familie muss gleich dreimal zahlen

Einstiegsstrafen gleich angehoben

Bestraft werden die Eltern, denn Kinder unter 14 sind nicht strafmündig. Offene Strafzettel oder frühere Auffälligkeiten spielen keine Rolle. Wie hoch die Strafe ausfällt, hängt an einer Frage: Wie lange wird das Verbot nach allen Gesprächen noch ignoriert? Rund eineinhalb Wochen schauen Bildungsdirektion und Schule genau hin. „Dort, wo klar ablesbar ist, dass sich gar nichts ändert, gibt es dann schon höhere Strafen“, heißt es vonseiten der Stadt.