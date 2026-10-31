Shell: 11 Milliarden Dollar Gewinn im 1. Quartal

Rekordmargen dank Krieg im Nahen Osten

Der seit neun Monaten andauernde Krieg im Nahen Osten verhalf Shell zu Rekordmargen bei der Umwandlung von Rohöl in Kraftstoffe wie Diesel. Die Raffineriemargen lagen bei 42 Dollar pro Barrel (Fass zu 159 Liter) - verglichen mit 11,6 Dollar im Vorjahr und 24 Dollar im Vorquartal. Das bedeutet: Für jeden verarbeiteten Barrel Rohöl blieb Shell deutlich mehr übrig als noch vor einem Jahr.