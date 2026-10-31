Großer Star-Auflauf in Wien und ein lauter Schrei

Backstage in der Stadthalle: Der Vater von Carlos Alcaraz erspähte beim Eingang zur Players Lounge Thomas Muster. „Bitte, mach ein Foto mit mir! Ich habe dich immer bewundert!“ Tom konterte schnell: „Gerne! Aber hol bitte deinen Junior, die Tochter eines Freundes hätte gerne ein Selfie mit Carlos.“ Gesagt, getan. Beide Wünsche erfüllt, alle happy! Kein roter Teppich, keine Society-Reporter. Dennoch ist die Promi- und Adabei-Dichte beim Tennis in Wien größer als je zuvor.