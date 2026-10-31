Für Heizung und Dämmung gibt‘s „Restlförderung“

Unabhängigkeit beginnt im eigenen Heizkeller

„Unabhängigkeit von Öl und Gas bringt Sicherheit und Kostenersparnis. Wir können uns nicht abkapseln vom Weltgeschehen, aber wir müssen in unserem Land die Versorgung sichern“, appelliert LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. In Niederösterreich habe sich die Zahl der Ölheizungen in den vergangenen fünf Jahren bereits auf knapp 54.000 halbiert. Gleichzeitig sei die Zahl der installierten Wärmepumpen und Solarwärmeanlagen in den vergangenen 20 Jahren fast auf das Siebenfache gestiegen – auf rund 153.000 Anlagen. „Alle, die ihre Heizung tauschen wollen, haben jetzt die Möglichkeit dazu“, betont Pernkopf.