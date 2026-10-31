Das sind die schaurigsten Kostüme der Stars

Von schaurig bis schön – auf Social Media posierten die ersten Stars bereits mit ihren Halloween-Kostümen. Der Kreativität sind dabei offensichtlich keine Grenzen gesetzt!
Auf ihrem Instagram-Account teilte Paris Hilton nicht nur ein Halloween-Kostüm – sie warf sich gleich dreimal in Schale! Für ihren wohl schaurigsten Look schlüpfte sie in die Rolle von Morticia Addams – die Matriarchin der „Addams Family“:
Kim Kardashian teilte ihren Halloween-Look bereits vor einer Woche. Sie wählte dafür ein ungewöhnliches Kostüm und verwandelte sich in ihre Tochter North West – mitsamt blauer Haare, Piercings und langen Fake-Nägeln. Ihre Fans feierten den Look:
Der Award für das gruseligste Promi-Kostüm geht wohl an Janelle Monáe. Mit ihrem Look erinnert die US-Sängerin an Carrie, die Horrorfigur aus dem Klassiker von Stephen King. Dabei wurde nicht mit dem Fake-Blut gespart:
Eines der am sehnlichsten erwarteten Kostüme ist wohl das von Heidi Klum! Diese macht es jedoch weiterhin spannend. Am Freitag teilte sie den letzten kryptischen Hinweis auf ihren Instagram-Account:
Die 53-Jährige lässt sich für den 31. Oktober immer wieder etwas ganz Besonderes einfallen. Letztes Jahr trat sie als gruselige Medusa auf. Kein Wunder, dass ihre Fans das heurige Kostüm kaum erwarten können.
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