Wien kassiert: Abschleppen wird ab November teurer

Stadt verweist auf gestiegene Kosten

Beim Abschleppen begründet die Stadt den Preissprung mit höheren Frächter-, Personal- und Sachkosten. Die letzte Erhöhung erfolgte im Dezember 2023, kalkuliert wurde damals mit Daten von 2021. Allein die Frächterkosten seien seither um 43 Prozent gestiegen. Die Transporte übernehmen private Firmen. Die neuen Tarife würden die Kosten vollständig decken, Gewinn werde keiner erzielt, betont die Stadt. „Diese Kosten lassen sich einfach vermeiden: Hält man sich an die Verkehrsregeln, wird man nicht abgeschleppt“, sagt 48er-Chef Josef Thon.