Formel-1-Pilot erhielt 13.000 (!) Morddrohungen

„Alleine schaffen wir das nicht“

„Wenn wir diesen Kampf alleine führen, werden wir scheitern. Alleine schaffen wir das nicht“, sagte Ben Sulayem und kündigte ein hartes Vorgehen gegen Hass im Netz an. „Wenn der Hass von einem Zuschauer ausgeht, sperren wir ihn. Wenn sie zur Presse gehören, sperren wir sie, weil wir die Befugnis dazu haben. Und wenn sie sich (im Internet) verstecken, wird die KI sie entlarven.“