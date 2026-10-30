Gewaltaufrufe für Halloween: Verdächtige gefasst

„Polizei wird konsequent einschreiten“

Die Botschaft seitens der Exekutive bleibt klar. Es werde konsequent eingeschritten, hatte Innenminister Gerhard Karner zuletzt betont. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren, wurde versichert. Szenen wie in Frankreich werde es nicht geben, wurde in den vergangenen Tagen wiederholt versprochen.

„Die Hintergründe zu den ausgeforschten Personen, insbesondere deren Motive für die geplanten Straftaten, sind Gegenstand intensiver staatspolizeilicher Nachforschungen. Eine Ideologisierung ist laut ersten Erkenntnissen nicht ersichtlich“, so Schick. Ermittelt wird derzeit wegen verbrecherischen Komplotts, Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen sowie Gutheißung mit Strafe bedrohter Handlungen.