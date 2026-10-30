Mann zückte in Wiener Straßenbahn ein Messer

Er kam allerdings nicht weit. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter wenig später fassen – bei einer Durchsuchung wurden ein Klappmesser und Pfefferspray sichergestellt. Der 43-jährige Pole wurde festgenommen, er war betrunken und hatte 1,5 Promille im Blut.

„Der Mann befindet sich in polizeilicher Anhaltung. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen“, so Polizeisprecherin Julia Schick.