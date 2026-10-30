Mann zückte in Wiener Straßenbahn ein Messer

Ein Fahrgast hat am Donnerstagabend mehrere Öffi-Nutzer in einer Wiener Straßenbahn in Angst und Schrecken versetzt. Der Mann zog plötzlich ein Messer und hielt es in die Höhe.
Zum Vorfall kam es kurz nach 18 Uhr in der Linie 1 in Fahrtrichtung Reumannplatz. Bei der Station Volkstheater stoppte der Fahrer die Bim und ließ sämtliche Fahrgäste aussteigen. Als die Garnitur leer war, verließ auch der Verdächtige die Bim und machte sich in Richtung Bellariastraße davon.
Er kam allerdings nicht weit. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter wenig später fassen – bei einer Durchsuchung wurden ein Klappmesser und Pfefferspray sichergestellt. Der 43-jährige Pole wurde festgenommen, er war betrunken und hatte 1,5 Promille im Blut.
„Der Mann befindet sich in polizeilicher Anhaltung. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen“, so Polizeisprecherin Julia Schick.
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