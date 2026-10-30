Teenager verpassen Mann (36) eine Tracht Prügel

Nach vier Jugendlichen fahndet die Polizei in Hall im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land. Das Quartett verfolgte einen Mann (36) und eine Frau (64), die beide bei einer Bushaltestelle gewartet hatten. Im Bereich einer Kreuzung verpassten die Teenager dem 36-Jährigen eine Tracht Prügel.
Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 18.30 Uhr. Der 36-Jährige und die 64-Jährige befanden sich bei einer Bushaltestelle in der Gerbergasse. „Auch vier Jugendliche hielten sich zu dem Zeitpunkt dort auf“, heißt es von der Polizei.
Als das Duo wenig später die Bushaltestelle in Richtung Dörferstraße verließ, wurde es von den Teenagern plötzlich verfolgt.
Zeugen gesucht
Im Bereich einer Kreuzung attackierten die vier Jugendlichen den 36-Jährigen, wodurch er sich Verletzungen zuzog. „Als eine unbekannte Frau mit ihrem Pkw anhielt, um dem Mann zu helfen, liefen die Jugendlichen in Richtung Bahnhof davon“, berichtet die Exekutive. Der 36-Jährige wurde zur medizinischen Abklärung in das Krankenhaus Hall eingeliefert.
Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Jugendlichen unter der Telefonnummer 059133/7110-100.
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