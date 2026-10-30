Polizei prüft Treffen von Andrew mit Epstein

Untersuchung in einem sehr frühen Stadium

Die Frage, ob auch Orte in Großbritannien von Epstein und dessen Komplizen zum Missbrauch und Menschenhandel genutzt wurden, beschäftigt die britischen Behörden seit längerer Zeit. „Wir haben Informationen erhalten und es laufen aktive Nachforschungen“, teilte die schottische Polizei der Nachrichtenagentur PA zum Fall Balmoral mit. Die Bedürfnisse der Opfer und Überlebenden stünden im Mittelpunkt, weitere Einzelheiten zu laufenden Nachforschungen würden nicht bestätigt werden.