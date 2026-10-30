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Auf Schloss Balmoral

Polizei prüft Treffen von Andrew mit Epstein

Royals
30.10.2026 12:58
Die nachgewiesene Freundschaft zu Epstein hatte Andrew, einer der jüngeren Brüder des Königs, ...
Die nachgewiesene Freundschaft zu Epstein hatte Andrew, einer der jüngeren Brüder des Königs, praktische alle Titel und Ehren gekostet.(Bild: AP/Jordan Pettitt)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die schottische Polizei prüft Informationen zu Aufenthalten des früheren Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor, US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und dessen Gehilfin Ghislaine Maxwell auf Schloss Balmoral. 

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Die Untersuchung befinde sich in einem sehr frühen Stadium, teilte die Polizei zuerst der Boulevardzeitung „Daily Express“ mit. Im Raum stehen Vorwürfe, dass Frauen in das private Anwesen von König Charles III. in den Highlands verschleppt worden sein sollen.

Freundschaft zu Epstein wurde Andrew zum Verhängnis
Der 2019 in Haft gestorbene Epstein hatte auch mit Hilfe von Maxwell einen Missbrauchsring betrieben, dem über Jahre hinweg junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Die nachgewiesene Freundschaft zu Epstein hatte Andrew, einer der jüngeren Brüder des Königs, praktische alle Titel und Ehren gekostet. Den Vorwurf, in die kriminellen Machenschaften des US-Finanziers verwickelt gewesen zu sein, wies Andrew stets zurück.

Die Polizei untersucht nun die Vorwürfe, ob Frauen auf Schloss Balmoral verschleppt worden sind.
Die Polizei untersucht nun die Vorwürfe, ob Frauen auf Schloss Balmoral verschleppt worden sind.(Bild: AFP/JORDAN PETTITT, HANDOUT)

Untersuchung in einem sehr frühen Stadium
Die Frage, ob auch Orte in Großbritannien von Epstein und dessen Komplizen zum Missbrauch und Menschenhandel genutzt wurden, beschäftigt die britischen Behörden seit längerer Zeit. „Wir haben Informationen erhalten und es laufen aktive Nachforschungen“, teilte die schottische Polizei der Nachrichtenagentur PA zum Fall Balmoral mit. Die Bedürfnisse der Opfer und Überlebenden stünden im Mittelpunkt, weitere Einzelheiten zu laufenden Nachforschungen würden nicht bestätigt werden.

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Das schottische Schloss war der Rückzugsort von Queen Elizabeth II., Andrews Mutter. Am 8. September 2022 starb die Monarchin auf dem Anwesen. Gemeinsame Aufenthalte von Andrew und Epstein würden zur Lebzeiten der Queen stattgefunden haben. 

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