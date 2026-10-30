Lilli Tagger gegen Shi Han heute LIVE

Nächster Auftritt von Tennis-Shootingstar Lilli Tagger beim WTA-250er-Turnier in Guangzhou: Auf dem Weg zu ihrem zweiten Turniersieg nach Prag im Juli wartet heute (nicht vor 12 Uhr) die mit einer Wildcard ausgestattete chinesische Lokalmatadorin Shi Han. Wir berichten live (Ticker unten).