Vollbremsung auf A14 führt zu Kettenreaktion

Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr in der Fahrtrichtung Deutschland. Kurz nach der Auffahrt Dornbirn West stieg der Lenker eines silberfarbenen Pkw auf der linken Spur aus bislang unbekannter Ursache voll in die Bremsen und blieb mitten auf der Überholspur stehen. Ein direkt nachfolgender Autofahrer reagierte blitzschnell, riss das Steuer herum und konnte so einen Zusammenstoß mit dem Vordermann im letzten Moment verhindern.