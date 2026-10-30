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Drei Verletzte

Vollbremsung auf A14 führt zu Kettenreaktion

Vorarlberg
30.10.2026 13:00
Drei Personen wurden bei der Karambolage am Donnerstag auf der A14 verletzt.
Drei Personen wurden bei der Karambolage am Donnerstag auf der A14 verletzt.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag auf der Rheintalautobahn bei Dornbirn (Vorarlberg) einen schweren Unfall verursacht. Der Lenker bremste auf der Überholspur bis zum Stillstand ab, zwei nachfolgende Pkw krachten daraufhin ineinander. Mehrere Insassen kamen dabei zu Schaden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls ...

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Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr in der Fahrtrichtung Deutschland. Kurz nach der Auffahrt Dornbirn West stieg der Lenker eines silberfarbenen Pkw auf der linken Spur aus bislang unbekannter Ursache voll in die Bremsen und blieb mitten auf der Überholspur stehen. Ein direkt nachfolgender Autofahrer reagierte blitzschnell, riss das Steuer herum und konnte so einen Zusammenstoß mit dem Vordermann im letzten Moment verhindern.

Aufprall unausweichlich
Für ein drittes Fahrzeug reichte der Bremsweg allerdings nicht mehr aus. Es stieß folglich mit großer Wucht gegen den Wagen des ausweichenden Autofahrers. Durch die heftige Karambolage erlitten insgesamt drei Beteiligte Verletzungen unbestimmten Grades. Der unbekannte Verursacher im silbernen Wagen setzte seine Fahrt einfach fort.

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Polizei sucht Zeugen
Etwaige Zeugen, die das Geschehen auf der Überholspur beobachtet haben oder konkrete Angaben zu dem gesuchten Pkw sowie dessen Fahrer machen können, werden ersucht, sich direkt bei der Autobahnpolizei Dornbirn unter der Rufnummer 059133 8141 zu melden.

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