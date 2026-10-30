Warum sich kein Rapid-Spieler zurücklehnen darf

Sportchef Markus Katzer vor dem Wiener Derby gegen die Austria am Sonntag: das sind die Gründe für Rapids aktuellen Erfolgslauf. Plus: was er am dänischen Trainer Johannes Hoff Thorup besonders schätzt.
Mit 27 Punkten und einem 31:9-Torverhältnis den bislang fünftbesten Saisonstart der Bundesliga-Geschichte
Nun wartet auf Leader Rapid Sonntag das Derby, das man vorige Saison kein einziges Mal für sich entschied.
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