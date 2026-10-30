Vor Olympia in Afrika: „Die Gegner sind mir egal!“

Erstmals überhaupt findet ein olympisches Event in Afrika statt. Bei den am Samstag startendenen Jugend-Spielen in der senagelischen Hauptstadst Dakar sind auch vier OÖ-Talente mit von der Partie. Eine junge Judoka aus Leonding, die im März bei der TopTalent-Wahl der „Krone“ siegte, „pfeift“ im Vorfeld auf die Gegneranalyse.