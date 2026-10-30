Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Comeback“ in London

Ein Jahr nach Epstein-Skandal: Fergie ist zurück!

Royals
30.10.2026 12:14
Sarah Ferguson wagte am Donnerstag ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit.
Sarah Ferguson wagte am Donnerstag ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ROB KIM)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Nach dem Epstein-Skandal im vergangenen Jahr hat sich Sarah Ferguson aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ein Jahr tauchte die Ex-Ehefrau von Andrew Mountbatten-Windsor unter – bis jetzt: Am Donnerstag zeigte sich die 67-Jährige bei der Gedenkfeier für ihren verstorbenen Ex-Freund Paddy McNally.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bevor Fergie 1986 Ex-Prinz Andrew heiratete, war sie drei Jahre lang mit dem Formel-1-Unternehmer Paddy McNally liiert. Kennengelernt hatten sich die beiden, weil die heute 67-Jährige nach dem Tod von McNallys Ehefrau Anne als Kindermädchen aufpasste. 

Im Juli starb McNally im Alter von 88 Jahren, sein Begräbnis fand im August in Sevenhampton statt. Ferguson blieb der Trauerfeier fern, dafür nahm ihre Tochter Prinzessin Beatrice am letzten Abschied von Mamas Ex-Freund teil. 

Sarah Ferguson mit Paddy McNally auf einem Foto aus den 80er-Jahren: Damals war die spätere ...
Sarah Ferguson mit Paddy McNally auf einem Foto aus den 80er-Jahren: Damals war die spätere Ehefrau von Prinz Andrew mit dem Formel-1-Unternehmer liiert.(Bild: APA-Images / LaPresse / Olycom)

„Comeback“ nach einem Jahr!
Am Donnerstag dann die Überraschung: Fergie zeigte sich bei einer Gedenkfeier für McNally in der St. Paul‘s Church im Londoner Stadtteil Knightsbridge mit ihren Töchtern Beatrice und Eugenie. Es war der erste öffentliche Auftritt der Ex-Herzogin von York seit über einem Jahr!

Das allerletzte Mal war Ferguson ja am 16. September 2025 bei der Trauerfeier für Katharine, Herzogin von Kent, in der Westminster Cathedral in London gesehen worden.

Zaghaftes Lächeln für die Fotografen
Die „Daily Mail“ veröffentlichte nun Fotos von Fergies „Comeback“. Die Andrew-Ex trug ein marineblaues Kleid, darüber einen Spitzenblazer, der farblich auf ihren restlichen Look abgestimmt war. Am Handgelenk trug Fergie Armbänder mit den Namen ihrer Kinder, an ihrem Revers war eine Mohnblume, das Zeichen für den britischen Remebrance Day, der am 11. November begangen wird, befestigt.

Sarah Fergusons letzter öffentlicher Auftritt: Gemeinsam mit ihrem Ex-Ehemann Andrew nahm sie im ...
Sarah Fergusons letzter öffentlicher Auftritt: Gemeinsam mit ihrem Ex-Ehemann Andrew nahm sie im Oktober 2025 an der Trauerfeier für Katherine, Herzogin von Kent, in der Westminster Cathedral in London teil.(Bild: APA-Images / Camera Press / Richard Gillard)

Und noch etwas fällt auf: Fergie hat das Versteckspiel offensichtlich satt! Denn dass die anwesenden Fotografen auch sie ins Visier nahmen, schien der 67-Jährigen nichts auszumachen. Sie lächelte sogar zaghaft in die Kameras.

Kompromittierende Mails an Epstein
Vor rund einem Jahr sorgten E-Mails, die Sarah Ferguson an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geschickt hatte, für Schlagzeilen. Darin bezeichnete die ehemalige Herzogin von York Epstein unter anderem als „den Bruder, den ich mir immer gewünscht habe“ und schrieb: „Ich stehe zu deinen Diensten. Heirate mich einfach.“ 

Fergie verlor überdies wegen der Verstrickungen ihres Ex-Ehemannes in den Epstein-Skandal ihren Titel Herzogin von York und musste aus der Royal Lodge, in der sie gemeinsam mit Andrew gewohnt hatte, ausziehen. Zeitweise versteckte sich Fergie daraufhin sogar in Österreich.

Lesen Sie auch:
Sarah Ferguson ist 67! Bei Ex ihrem Andrew Mountbatten-Windsor in Sandringham soll sie ...
Jagd statt Ex-Frau
Sarah Ferguson im Haus von Andrew „unerwünscht“!
15.10.2026
Vor der Geburt
Eugenie heimlich in Österreich bei Mama Fergie?
05.07.2026
In Luxus-Skiresort
Sarah Ferguson ist in Österreich untergetaucht!
17.04.2026

Wie es für Sarah Ferguson nun weitergeht? Unklar! Fix ist nur: Die ehemalige Herzogin von York hat mit diesem Auftritt den ersten Schritt zurück ins öffentliche Leben gewagt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
30.10.2026 12:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
154.883 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
112.360 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
97.944 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1464 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
888 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Royals
Auf Schloss Balmoral
Polizei prüft Treffen von Andrew mit Epstein
„Comeback“ in London
Ein Jahr nach Epstein-Skandal: Fergie ist zurück!
„Große Belastung“
Marius will Freilassung aus U-Haft beantragen
Wirbel um Middleton
Nachbarn schimpfen: Pippa „königlicher als Royals“
Behörde unter Druck
Markle-Skandal: Polizei lässt Vorgehen prüfen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf