Ein Jahr nach Epstein-Skandal: Fergie ist zurück!

Zaghaftes Lächeln für die Fotografen

Die „Daily Mail“ veröffentlichte nun Fotos von Fergies „Comeback“. Die Andrew-Ex trug ein marineblaues Kleid, darüber einen Spitzenblazer, der farblich auf ihren restlichen Look abgestimmt war. Am Handgelenk trug Fergie Armbänder mit den Namen ihrer Kinder, an ihrem Revers war eine Mohnblume, das Zeichen für den britischen Remebrance Day, der am 11. November begangen wird, befestigt.