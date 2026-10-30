Ein Jahr nach Epstein-Skandal: Fergie ist zurück!

Nach dem Epstein-Skandal im vergangenen Jahr hat sich Sarah Ferguson aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ein Jahr tauchte die Ex-Ehefrau von Andrew Mountbatten-Windsor unter – bis jetzt: Am Donnerstag zeigte sich die 67-Jährige bei der Gedenkfeier für ihren verstorbenen Ex-Freund Paddy McNally.
Bevor Fergie 1986 Ex-Prinz Andrew heiratete, war sie drei Jahre lang mit dem Formel-1-Unternehmer Paddy McNally liiert. Kennengelernt hatten sich die beiden, weil die heute 67-Jährige nach dem Tod von McNallys Ehefrau Anne als Kindermädchen aufpasste.
Im Juli starb McNally im Alter von 88 Jahren, sein Begräbnis fand im August in Sevenhampton statt. Ferguson blieb der Trauerfeier fern, dafür nahm ihre Tochter Prinzessin Beatrice am letzten Abschied von Mamas Ex-Freund teil.
„Comeback“ nach einem Jahr!
Am Donnerstag dann die Überraschung: Fergie zeigte sich bei einer Gedenkfeier für McNally in der St. Paul‘s Church im Londoner Stadtteil Knightsbridge mit ihren Töchtern Beatrice und Eugenie. Es war der erste öffentliche Auftritt der Ex-Herzogin von York seit über einem Jahr!
Das allerletzte Mal war Ferguson ja am 16. September 2025 bei der Trauerfeier für Katharine, Herzogin von Kent, in der Westminster Cathedral in London gesehen worden.
Zaghaftes Lächeln für die Fotografen
Die „Daily Mail“ veröffentlichte nun Fotos von Fergies „Comeback“. Die Andrew-Ex trug ein marineblaues Kleid, darüber einen Spitzenblazer, der farblich auf ihren restlichen Look abgestimmt war. Am Handgelenk trug Fergie Armbänder mit den Namen ihrer Kinder, an ihrem Revers war eine Mohnblume, das Zeichen für den britischen Remebrance Day, der am 11. November begangen wird, befestigt.
Und noch etwas fällt auf: Fergie hat das Versteckspiel offensichtlich satt! Denn dass die anwesenden Fotografen auch sie ins Visier nahmen, schien der 67-Jährigen nichts auszumachen. Sie lächelte sogar zaghaft in die Kameras.
Kompromittierende Mails an Epstein
Vor rund einem Jahr sorgten E-Mails, die Sarah Ferguson an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geschickt hatte, für Schlagzeilen. Darin bezeichnete die ehemalige Herzogin von York Epstein unter anderem als „den Bruder, den ich mir immer gewünscht habe“ und schrieb: „Ich stehe zu deinen Diensten. Heirate mich einfach.“
Fergie verlor überdies wegen der Verstrickungen ihres Ex-Ehemannes in den Epstein-Skandal ihren Titel Herzogin von York und musste aus der Royal Lodge, in der sie gemeinsam mit Andrew gewohnt hatte, ausziehen. Zeitweise versteckte sich Fergie daraufhin sogar in Österreich.
Wie es für Sarah Ferguson nun weitergeht? Unklar! Fix ist nur: Die ehemalige Herzogin von York hat mit diesem Auftritt den ersten Schritt zurück ins öffentliche Leben gewagt.
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