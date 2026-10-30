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Warnstufe erhöht

Vulkan spuckt 3000 Meter Aschewolke in die Luft

Ausland
30.10.2026 13:14
Der Mayon ist 2462 Meter hoch und regelmäßig aktiv.
Der Mayon ist 2462 Meter hoch und regelmäßig aktiv.(Bild: AP/Zalrian Sayat)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf den Philippinen ist der Vulkan Mayon ausgebrochen und hat eine 3000 Meter hohe Aschewolke in die Luft geschleudert.

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Das philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) erhöhte daraufhin die Warnstufe und warnte am Freitag, möglicherweise stehe eine gefährliche größere Eruption bevor. Der Vulkan liegt in der Provinz Albay südöstlich der Hauptstadt Manila. Nach Phivolcs-Angaben ereignete sich der Ausbruch um 11.53 Uhr (Ortszeit).

Starke, rasch aufsteigende Aschewolken seien vom Wind nach Westen und Südwesten getragen worden. In den Gemeinden Daraga und Guinobatan sowie in benachbarten Orten werde Ascheregen erwartet. Den Behörden zufolge droht eine neue Phase magmatischer Aktivität. In den kommenden Tagen und Wochen gebe es die Gefahr von Lavaströmen und pyroklastischen Strömen - heißen Lawinen aus Gas, Asche und Gestein, die besonders die oberen und mittleren Vulkanhänge treffen könnten.

Flugzeuge gefährdet
Die Luftfahrtbehörden wurden aufgefordert, Piloten vor Flügen in der Nähe des Kraters zu warnen. Bei einem plötzlichen Ausbruch könnten Aschewolken Flugzeuge gefährden. Der Gouverneur der Provinz, Noel Rosal, ordnete die Evakuierung aller Bewohnerinnen und Bewohner in der Gefahrenzone im Umkreis von sechs Kilometern an. Die Behörden rechnen damit, etwa 5000 Menschen aus acht umliegenden Städten und Gemeinden in Notunterkünften unterbringen zu müssen. Der Unterricht an allen Schulen und Bildungseinrichtungen der Provinz wurde ausgesetzt.

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Mayon ist regelmäßig aktiv
Zuletzt hatte der Mayon im Mai seine Umgebung nach einem Ausbruch mit dicker Asche bedeckt. Mehr als 50 Dörfer rund um den Feuerberg waren betroffen.

Der südostasiatische Inselstaat liegt auf dem Pazifischen Feuerring, einem Vulkangürtel, der den Pazifik von drei Seiten umrahmt. In der Region kommt es häufig zu Erdbeben und Eruptionen: Es ist die geologisch aktivste Zone der Erde.

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