Vulkan spuckt 3000 Meter Aschewolke in die Luft

Flugzeuge gefährdet

Die Luftfahrtbehörden wurden aufgefordert, Piloten vor Flügen in der Nähe des Kraters zu warnen. Bei einem plötzlichen Ausbruch könnten Aschewolken Flugzeuge gefährden. Der Gouverneur der Provinz, Noel Rosal, ordnete die Evakuierung aller Bewohnerinnen und Bewohner in der Gefahrenzone im Umkreis von sechs Kilometern an. Die Behörden rechnen damit, etwa 5000 Menschen aus acht umliegenden Städten und Gemeinden in Notunterkünften unterbringen zu müssen. Der Unterricht an allen Schulen und Bildungseinrichtungen der Provinz wurde ausgesetzt.