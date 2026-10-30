„Löchriges“ Rathaus: Wie sicher sind Gemeinden?

Ob Korneuburg, Langenzersdorf oder zuletzt Reichenau an der Rax: Die Liste österreichischer Verwaltungen, die von Ransomware getroffen wurden, wird länger. Die Folgen können gravierend sein, wie das jüngste Beispiel zeigt: Nach dem Angriff auf Reichenau an der Rax – Krone+ berichtete – fanden sich neben Auszügen aus dem Melderegister mit Tausenden Namen und Adressen unter anderem auch Schulzeugnisse, Lebensläufe, AMS-Bewerbungen, Arztbriefe und persönliche Gehalts- sowie Steuerunterlagen öffentlich einsehbar im Darknet wieder.