Wird das Bier überall teurer – oder doch nicht?

Zipfer, Kaiser, Gösser und Co. werden teurer, andere wollen nachziehen. So reagieren Wirte und Brauereien, und warum manche die Halbe und das Seiterl nun sogar billiger ausschenken wollen.
Eine Halbe Bier im Lokal um fünf Euro – das könnte schon bald Geschichte sein. Die Brau Union mit ihren Marken Zipfer, Kaiser, Gösser und Co. dreht – wie berichtet – erneut an der Preisschraube. Es ist bereits die vierte Preiserhöhung innerhalb von drei Jahren. Seit Jänner 2024 sind die Abgabepreise des Branchenprimus damit um insgesamt fast 14 Prozent gestiegen.
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