Wird das Bier überall teurer – oder doch nicht?

Eine Halbe Bier im Lokal um fünf Euro – das könnte schon bald Geschichte sein. Die Brau Union mit ihren Marken Zipfer, Kaiser, Gösser und Co. dreht – wie berichtet – erneut an der Preisschraube. Es ist bereits die vierte Preiserhöhung innerhalb von drei Jahren. Seit Jänner 2024 sind die Abgabepreise des Branchenprimus damit um insgesamt fast 14 Prozent gestiegen.