Noch 30.000 Websites in Österreich verwundbar

Am Tag der Offenlegung waren in den EU-Staaten, der Schweiz und in Liechtenstein 3,9 Millionen Websites mit sichtbarer PHP-Version verwundbar. Das entsprach 11,2 Prozent von 34,9 Millionen erreichbaren Websites. Österreich zählt eine Woche später nach einer Nachmessung noch 28.622 verwundbare Websites, so die Analyse der Unternehmensberatung EY zusammen mit RisikoMonitor. 18,1 Prozent haben bereits gepatcht.