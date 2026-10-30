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Nach Tod von Stewart

Hugh Jackman: „Werde dich für immer vermissen“

Society International
30.10.2026 07:46
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hollywood-Star Sir Patrick Stewart ist tot. Der als Captain Jean-Luc Picard des Raumschiffs Enterprise weltbekannt gewordene Brite starb im Alter von 86 in seinem Zuhause im kalifornischen Los Angeles. Weltweit bekunden Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sowie Millionen Fans ihre Trauer. Allen voran Hugh Jackman, der mit Stewart für die „X-Men“ vor der Kamera stand. 

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„Wir haben heute einen der Großen von Bühne und Leinwand verloren. Ich habe so viel von ihm gelernt“, schrieb Hugh Jackman auf seinen Social-Media-Profilen und veröffentlichte gleich zwei gemeinsame Schnappschüsse mit Patrick Stewart, die beide von der tiefen Freundschaft der Schauspiel-Kollegen zeugen.

Und fügte an: „Ich werde dich, Patrick Stewart, für den Rest meiner Tage vermissen.“

Dieses Bild zeugt von einer tiefen Verbindung zwischen Patrick Stewart und Hugh Jackman. Auf ...
Dieses Bild zeugt von einer tiefen Verbindung zwischen Patrick Stewart und Hugh Jackman. Auf Instagram teilte der „Wolverine“-Darsteller nun bewegende Abschiedsworte.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/thehughjackman)

„Ein Freund, ein Kollege, ein großartiger Schauspieler“
Auch William Shatner nahm mit bewegenden Worten und einem gemeinsamen Foto Abschied von Stewart: „Was für eine herzergreifende Woche das gewesen ist. Sir Patrick Stewart war ein Freund, ein Kollege und ein großartiger Schauspieler. Von der Bühne bis zur Brücke der Enterprise brachte er Intelligenz, Anmut und ein tiefes Gefühl von Menschlichkeit in alles ein, was er tat. Captain Picard stand für das Beste in uns, und das galt auch für den Mann, der ihn spielte. Ich war erfüllt von Zuneigung und Bewunderung für ihn und seine Arbeit.“

„Fans auf der ganzen Welt trauern um das Ableben einer echten und unersetzlichen Legende“, schrieb George Takei. „Als Captain Jean-Luc Picard steuerte Patrick Stewart das Raumschiff Enterprise an Orte, die es noch nie zuvor erreicht hatte, und er inspirierte eine ganze nächste Generation von Sternguckern, die sehnsüchtig vorausschauten in eine hellere Zukunft für die gesamte Menschheit.“

Jahrzehntelange Freundschaft mit McKellen
„Er trug sein Herz auf der Zunge – was ihn zu einem Menschen machte, auf den man zählen konnte, den man bewunderte und – in meinem Fall – liebte“, erklärte Ian McKellen in seiner langen Abschieds-Botschaft an Patrick Stewart.

Zum ersten Mal sei er Stewart, der aus der Grafschaft Yorkshire stammt, „vor einem halben Jahrhundert als ehrgeizige junge Schauspieler bei der Royal Shakespeare Company“ begegnet, fuhr McKellen fort.

„Eine meiner prägendsten Erinnerungen stammt aus der Zeit einige Jahre später: Wir trafen uns zufällig auf der Straße im Zentrum Londons, und er erzählte mir von einem Angebot, eine Hauptrolle in ,Star Trek‘ zu übernehmen“, schilderte der „X-Men“-Star. „Aber Patrick, denk doch an deine Theaterkarriere in Großbritannien! Willst du wirklich riskieren, jahrelang in Hollywood zu versinken?“, habe er ihn entsetzt gefragt. „Nun, er ging das Wagnis ein – und zum Glück für uns alle tat er das!“

„Ein einzigartiges Talent“
Auch Marvel Comics, der Verlag der „X-Men“-Filme, nahm in einem Statement Abschied von „Professor X“: „Sir Patrick hauchte Professor Charles Xavier mit außergewöhnlicher Anmut, Intelligenz und Menschlichkeit Leben ein und prägte die Figur für Generationen von Fans. (...) Er war ein einzigartiges Talent, ein großzügiger Mitstreiter und ein wahrer Gentleman.“

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Selbst der britische Verteidigungsminister Wes Streeting würdigte Patrick Stewart: „Von Shakespeare bis ,Star Trek‘ drang er kühn dorthin vor, wo noch kaum ein Mensch zuvor gewesen war, und nahm Millionen von uns mit sich. Er hat nie seine Wurzeln vergessen und schreckte nie davor zurück, seine Stimme zu erheben, um für andere einzustehen – insbesondere für jene, die von häuslicher Gewalt betroffen sind.“

Patrick Stewarts Plakette auf dem berühmten „Walk of Fame“ wurde nach seinem Tod mit Blumen ...
Patrick Stewarts Plakette auf dem berühmten „Walk of Fame“ wurde nach seinem Tod mit Blumen geschmückt.(Bild: AFP/CHRIS DELMAS)

Stewarts Plakette auf dem berühmten „Walk of Fame“ in Hollywood sollte nach Angaben der Verleiher mit Blumen geschmückt werden. „Zu Ehren eines bemerkenswerten Talents, dessen Vermächtnis Millionen berührt hat. Es war uns eine Ehre, einem außergewöhnlichen Künstler Tribut zu zollen, der unvergessen bleiben wird“, hieß es in einer Mitteilung. Stewart hatte die Sternenplakette auf dem Hollywood Boulevard im Dezember 1996 erhalten.

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