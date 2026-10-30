Hugh Jackman: „Werde dich für immer vermissen“

„Ein Freund, ein Kollege, ein großartiger Schauspieler“

Auch William Shatner nahm mit bewegenden Worten und einem gemeinsamen Foto Abschied von Stewart: „Was für eine herzergreifende Woche das gewesen ist. Sir Patrick Stewart war ein Freund, ein Kollege und ein großartiger Schauspieler. Von der Bühne bis zur Brücke der Enterprise brachte er Intelligenz, Anmut und ein tiefes Gefühl von Menschlichkeit in alles ein, was er tat. Captain Picard stand für das Beste in uns, und das galt auch für den Mann, der ihn spielte. Ich war erfüllt von Zuneigung und Bewunderung für ihn und seine Arbeit.“